CVO+ : L’OMS émet une recommandation

Après la visite d’une équipe de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comprenant des membres du Comité consultatif régional d’experts sur la médecine traditionnelle pour la riposte à la covid-19 (REACT) et du secrétariat, le 14 au 18 février 2022, aux autorités politiques de Madagascar et aux institutions impliquées dans le développement du « CVO+ curatif » pour le traitement de la covid-19, l’OMS émet des recommandations par rapport au CVO+.

Un communiqué du ministère de la Santé publique indique qu’ une recommandation a été avancée sur le CVO+, entre autres le passage à l’étape du dépôt d’un dossier complet de demande de mise sur le marché auprès de l’Agence du Médicament de Madagascar. Cette recommandation s’est déroulée après avoir fait le point sur les essais cliniques sur le CVO+ « Les résultats de cette phase pourraient servir de bases au pays, pour envisager une étude multicentrique comparant le CVO + plus Curatif aux traitements standards avec un nouveau protocole », peut-on lire dans ce communiqué.

Un protocole de recherche clinique a été adapté à partir du protocole cadre développé par l’OMS et ses partenaires, approuvé par REACT et mis en œuvre pour évaluer, entre autres, la qualité, la non-toxicité et l’efficacité du CVO + plus Curatif. De son côté Madagascar réaffirme son engagement pour la recherche et développement des traitements contre la covid-19.

L’OMS a salué les engagements entrepris par le pays. «Nous sommes ravis de l’engage­- ment des autorités nationales, des chercheurs et du peuple malgaches et cela nous encourage à soutenir davantage Madagascar dans les efforts de recherches et de développement de médicaments contre la covid-19 et les autres maladies qui entravent le bien-être des populations malgaches et africaines» a affirmé le Dr Marcellin NIMPA, Représentant par intérim de l’OMS à Madagascar.