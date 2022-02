Cross country – Le sommet national reporté

Changement de dernière minute. Consigne d’organisation le matin et report du championnat national dans la soirée. La Fédération malgache de l’athlétisme (FMA) dirigée par son président, Dominique Raherison, après une réunion d’urgence dans la soirée d’hier, a pris la sage décision de reporter pour la troisième fois le championnat de Madagascar de Crosscountry prévu le 26 février à Manakara.

Le président de la Fma a expliqué qu’« indépendamment de la volonté des organisateurs, suite à la menace du cyclone Emnati et pour se préserver, le championnat de Madagascar de cross country est reporté à une date ultérieure. Les préparations physiques doivent se poursuivre pour les participants et les consignes de la Fédération doivent être poursuivies à la lettre. Dès que la situation le permettra, la Fédération malgache de l’athlétisme sortira la date précise et le lieu choisi », confie t-il.

Le directeur national technique de la FMA, Hery Rambeloson, a donné les détails techniques de la course. À ce jour, deux cent vingt six participants issus de treize ligues se sont déjà inscrits (Atsimo-Andrefana, Atsinanana, Diana, Anosy, Analamanga, Itasy, Alaotra Mangoro, Amoron’i Mania, Boeny, Vatovavy, Fitovinany, Haute-Matsiatra, Vakinanka­ratra, Ihorombe et la Section Antsohihy) à part le Bon­golava. Dans la catégorie minime, les filles devront parcourir 2km et les garçons 4 km. Dans la catégorie cadette, les filles courront sur une distance de 4km et les cadets garçons et juniors filles font la même distance de 6km. Les seniors dames et juniors hommes feront la distance de 8km et les seniors hommes se battront sur 10km.

Mampitroatse de Cospn de la ligue de Boeny et Fulgence Rakotondrasoa du Crown Athletics Club d’An­tsi­rabe de la ligue Vakinan­karatra, seniors hommes sont attendus du public pour savoir lequel de ces deux mastodontes emportera le titre de champion de Mada­gascar 2022. Pour les dames, le duel entre Marthe Ralisi­nirina de 3FB et Nathalie de la ligue d’Itasy promettent des étincelles.

Le duel entre les Fokon­tany ou quartiers par le relais de 8 x 500m constituera le clou du spectacle qui mettra la foule en haleine, dans ce championnat de Mada­gascar de Cross-country. Ce relais mettra aux prises deux cent cinquante personnes et chaque Fokontany ou quartier s’impliquera totalement dans ces relais dont dépend l’honneur de tous. Espérons que ce report n’anéantit pas les duels qui promettent entre Fokontany ou quartier.