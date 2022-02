Concours du meilleur Jardinier – Cinq candidats dans la course

Redorer le blason de la Ville des Fleurs ! Tel est l’objectif du concours du meilleur jardinier, organisé par la commune urbaine de Mahajanga (CUM) avec le sénateur élu dans la région Boeny, le Pr Odilon Tiandaza Dinaraly. Ce dernier a promis une prime d’un million ariary au vainqueur.

Le concours a été lancé officiellement samedi et les cinq associations retenues se sont rendues dans les jardins à entretenir et à embellir, après un tirage au sort réalisé mardi 15 février. L’association Aget, l’association des femmes « Vehivavy miatrika », Adaum et Boundy Green Army sont les candidats retenus à l’issue de l’entretien du lundi 14 février.

C’était aussi l’occasion de distribuer le matériel de travail pour tout le monde, en particulier des pelles, bêches, râteaux, arrosoirs et échafaudages et tant d’autres outils de jardinage. De la terre de remblai a été aussi fournie aux participants. La cérémonie de distribution des outils a eu lieu au jardin public d’Ambovoalanana.

Le concours durera une année et les résultats de leurs efforts seront jugés par la direction de la Propreté urbaine et celle de l’Assainissement de la ville au sein de la commune urbaine ainsi que les membres de la délégation spéciale. Le sénateur a encouragé les cinq organisations et exhorté les habitants de Mahajanga à respecter les biens communs, tels les jardins publics.

Les sites à entretenir et à embellir se trouvent en partie le long de l’avenue, devant l’hôtel de ville jusqu’à la voirie à Ambovoalanana et devant les collèges Notre-Dame et Saint-Gabriel à Mangarivotra.

Ce n’est pas la première fois que des travaux d’embellissement et de plantation de fleurs dans les jardins publics sont réalisés. Du temps du maire Mokhtar Andriantomanga, du jardin de Mahabibo jusqu’au jardin Cayla a été modernisé et agrémenté de fleurs. Tout comme devant l’hôtel de ville où les différents responsables de la Municipalité ont fait de l’entretien du jardin public et de la clôture en béton leur priorité.

Le seul grand problème est le respect de ces endroits publics. Ils subissent des actes de vandalisme, surtout durant les rassemblements organisés devant la mairie. Les fleurs, les arbres ainsi que les palissades et les barrières ont été détruits. Les bœufs qui divaguent, accentuent les ravages, car ils broutent les herbes et végétaux autour de ces jardins.