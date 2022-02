Arrêt de grève

Après une réunion avec Gabrielle Savatsarah Raby, secrétaire générale du ministère de la Justice, hier, à Faravohitra, les membres de la Chambre nationale des huissiers de justice et des commissaires priseurs de Madagascar ont décidé d’arrêter la grève qu’ils ont entamée le 18 février. Une concertation en deux temps, la première avec les acteurs au sein du système judiciaire, le 17 mars, et la seconde élargie aux Forces de défense et de sécurité (FDS), à une date pas encore définie, a été décidée pour chercher des solutions aux problèmes des huissiers de justice. Le principal souci soulevé, hier, est la difficulté de faire exécuter les décisions de justice par les huissiers, le respect du statut de ces derniers et leur protection dans l’exercice de leur fonction.