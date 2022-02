Antsirabe – Une vindicte populaire évitée de justesse

Hier, à Andrefantsena Antsirabe, une vindicte populaire a été évitée in extremis quand les éléments d’intervention de la police nationale ont débarqué. Un père de famille et son gardien ont failli voir leurs derniers jours. Une série de vols d’objets a récemment été constatée chez le premier. Il a alors décidé d’embaucher le concierge. Celui-ci a retrouvé leurs fers dérobés vendus près du marché de Sabotsy.

Son employeur et lui s’y sont immédiatement rendus en voiture pour identifier les voleurs. Ils sont tombés sur un charretier et un garçon qui ont transporté les objets. Ils leur ont demandé de les accompagner pour s’expliquer devant le fokontany. En chemin, ils ont fait monter l’enfant à bord de leur 4×4 car il pourrait se fatiguer en marchant jusqu’au bureau. Ils suivaient l’adulte tirant la charrette.

À bord, le garçon s’est soudainement mis à pleurer et a cherché à sortir en baissant la vitre. Le fokonolona a remarqué cette scène et crié un vol d’enfant. Un attroupement agité a encerclé le 4×4 et brisé la glace de l’arrière par où le garçon s’est échappé. Alertée à temps, la police est venue sauver les cibles du lynchage.