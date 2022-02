Antanandrano – Une famille receleuse de motos arrêtée

Quatre scooters volés ont été retrouvés dans une maison à Antanandrano, hier. Une femme, son mari et trois autres proches ont été capturés.

JOLI coup de filet de l’unité spéciale d’intervention (USI). Dimanche, elle a localisé une maison dans le vaste quartier d’Antanandrano, utilisée par des malfaiteurs pour cacher leur butin. Quatre scooters volés y ont été gardés. Il s’agit de deux BWS, un JR et un Jog. Les deux roues ont été transportés et gardés dans les locaux de la brigade criminelle (BC). Leurs propriétaires respectifs sont appelés à s’y présenter avec des justificatifs.

Les renseignements fiables d’un civil ont beaucoup aidé la police à diligenter l’opération. Des éclaireurs ont été envoyés et postés aux alentours de la maison en question. Ce weekend, ils ont pu vérifier la présence d’un suspect qui y va et vient. Les policiers ont effectué une série d’arrestations, hier, depuis 5h jusqu’à 6h30 du matin. Le foyer a été perquisitionné. Le propriétaire a été entendu à la BC, mais il ne saurait rien sur le sujet.

Les locataires, dont un couple et trois de leurs proches, ont été piégés dans la nasse. Ils sont âgés de 24 à 59 ans. Ils sont d’une même famille et forment un groupe de voleurs, receleurs et vendeurs de motos, a-ton indiqué.

Dispositions

Une femme et un homme sont toujours recherchés dans le cadre de cette affaire. Ils sont déjà identifiés. La police nationale précise que la bande est également soupçonnée de tremper dans un commerce de stupéfiants dans le quartier et ses environs. Des dispositions draconiennes visant à mettre un terme au vol de motos ont été prises par les forces de l’ordre. Le phénomène est devenu alarmant. La semaine passée, trois suspects d’une tentative de vol d’un scooter suivie de violence ont été interpellés, l’un à Ambodivoninkely et les deux autres à Anosivavaka. Depuis le vol et meurtre d’un jeune scootériste survenus sur la digue Art Malagasy, il ne se passe pas une journée sans qu’on entende parler de motard agressé, volé, voire tué. Ce récent assassinat abominable a amené le club de motocyclistes à manifester. Pourtant, il demeure sans suite. Les auteurs courent toujours dans la nature.