Amboasary Gara – Des dahalo kidnappent cinq personnes

Kidnapping. Le jeudi 17 février, une vingtaine de dahalo surarmés a assiégé Mankary, situé au point limitrophe de Fierenana et d’Amboasary Gara, dans le district de Moramanga. Personne n’osait résister. La bande a terrorisé les villageois à coups de feu. Et puis, les menaces verbales fusaient. Ils ont pillé leurs biens. Ils ont surtout ciblé et dévalisé les commerces.

Le préjudice total n’est pas encore évalué. Les bandits ont ensuite enlevé deux femmes et trois hommes. Le fokonolona attendait qu’ils soient partis un peu plus loin pour les poursuivre. Des gendarmes l’ont accompagné pour rattraper les ravisseurs et sauver les otages. Aux dernières nouvelles, les kidnappeurs auraient prévenu et ordonné aux poursuivants d’abandonner et de retourner au village. Ils auraient voulu une rançon faramineuse, s’élevant à 150 millions d’ariary, d’après des renseignements officieux.

Des gendarmes d’Amboasary, de Bembary et d’Andaingo, renforcés par une équipe du groupement d’Alaotra Mangoro, mènent à présent l’opération pour retrouver les criminels, a expliqué le maire d’Amboa­sary Gara, Clément Hervé Rahariseheno, à notre confrère.