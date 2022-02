Adduction d’eau potable à Amborovy – Les tuyaux de refoulement déjà posés à 54%

Le projet d’adduction d’eau potable dans le fokontany d’Amborovy est réalisé à 50%, à quelques trois mois du début de travaux. La pose des tuyaux de refoulement est effectuée à 54% depuis le 17 février, soit 1956 m sur les 3600 m prévus vers l’emplacement du château d’eau. Les tâches sont très laborieuses car il a fallu creuser dans la terre rouge dure et des blocs de pierre.

Sur les 3600m, 2850m de fouille ou excavation sont déjà creusées. La situation est ainsi réalisée à 79%. Des précautions ont été prises afin d’éviter l’empiètement dans les terrains privés et les canalisations installées au sens opposé à l’alignement électrique.

Cette première étape est la tranche ferme qui correspond à la préparation de l’installation des tuyauteries en PVC (selon la référence DN 200 PN 16). Il reste ainsi à réaliser l’installation des équipements hydrauliques ainsi que les accessoires de raccordement et les sur-presseurs.

La prochaine et deuxième phase, la tranche conditionnelle, consiste à mettre en place des sur-presseurs, les équipements hydrauliques et les conduites de distribution ainsi qu’à installer le réservoir dans le fokontany d’Amborovy. D’après les estimations et selon les techniciens, les travaux devraient s’achever vers le mois d’avril.

Plus que deux mois

Ce projet appartient au ministère de l’Eau, de l’assainissement et de l’hygiène. Il entre dans le cadre de l’extension et du renforcement du système d’adduction d’eau potable (AEP) dans le fokontany d’Amborovy. Le ministre Ladislas Adrien Rakotondrazaka s’est déjà rendu sur place en octobre avec les responsables de la Jirama. « Le projet vise à résoudre le problème de l’insuffisance d’infrastructures et à fournir environ 2640m3 d’eau par jour au fokontany d’Amborovy. Le coût des travaux est évalué à 3 197 117 980 ariary », a-t-il déclaré à l’occasion.

À l’heure actuelle, les habitants utilisent des tankers et des puits pour obtenir de l’eau potable.

Plus que deux mois et les habitants de plusieurs secteurs du fokontany d’Amborovy, à savoir la Cité, Maroala, Petite Plage, Amborovy-centre, Ankaraobato, Tsarahonenana, Tsararivotra-est, Grand Pavois, Betamanga et Belinta, auront de l’eau potable dans leur foyer.