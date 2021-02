Météo – Un cyclone en vue au Nord-Est de l’île

Le Nord-Est de Madagascar doit se préparer à un autre cyclone. Le huitième cyclone de la saison pourrait pointer le bout de son nez, cette semaine. Le futur Habana pourrait se former au Nord-Est de l’île. « Un minimum dépressionnaire est surveillé de près non loin de Madagascar. Il pourrait évoluer en une dépression tropicale, en fin de semaine », indique Mamy Andriamirado, technicien du service des Prévisions auprès de la direction générale de la Météorologie à Ampandrianomby, hier. D’autres prévisions indiquent qu’une tempête tropicale pourrait se former à partir du milieu de semaine, au Nord-Est de Madagascar.

Cette zone suspecte est située à peu près à 300 kilomètres à l’Est d’Antalaha. Elle apporterait des précipitations et un vent moyen de 20 à 40 kilomètres par heure. Rien n’est précis sur sa trajectoire. « Il y a plusieurs probabilités sur son déplacement. Sa trajectoire se précisera, dans les jours à venir», ajoute Mamy Andriamirado. En tout cas, la météo encourage les habitants des régions de Diana, de Sava et d’Analanjirofo, à suivre les informations, constamment.

Les techniciens en météo ont annoncé qu’un à deux cyclones pourraient encore toucher Madagascar jusqu’à la fin de la saison cyclonique, au mois d’avril. « Le reste de la saison cyclonique pourrait rester active avec une à deux perturbations qui peuvent encore évoluer autour de Madagascar», peut-on lire dans le bulletin des prévisions saisonnières, allant du mois de février jusqu’au mois d’avril, établi par les techniciens de la direction générale de la Météorologie, à la fin du mois de janvier.