ENIAP Antsirabe – Des milliers d’élèves réussissent aux épreuves

Les formations, surtout physiques, étaient rigoureuses pour les élèves agents et inspecteurs de police depuis décembre, dans leur école (ENIAP), à Antsirabe.

Mille vingt-huit élèves policiers dont cent inspecteurs ont été présentés sous le drapeau samedi. Le benjamin est âgé de 22 ans et le doyen 49 ans. Ils ont suivi une série d’épreuves dures pendant presque cinquante jours.

Au départ, mille cent un élèves, dont cent-quatre femmes, ont réussi le concours et pu commencer les études. Tout au long de la formation, un élève inspecteur et deux agents ont perdu la vie à cause de leurs maladies constatées par le médecin après leur rentrée dans l’école, selon le commissaire principal de police Talily Damy, directeur de l’ENIAP.

Après l’initiation, une stricte évaluation a été faite, à l’issue de laquelle soixante treize élèves ont échoué. « Ils n’ont pas rempli les conditions requises pour être présentés sous le drapeau. Ils seront traduits au conseil de discipline qui décidera s’ils pourront refaire le repêchage ou être renvoyés définitive­ment », explique le directeur.