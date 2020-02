Internet – Les enfants et les jeunes victimes de la violence en ligne

Les enfants et les jeunes s’exposent à la violence sur internet. Selon une étude effectuée par l’organisation non gouvernementale Youth First en juin 2019, 84% des jeunes dans plusieurs écoles issues d’Analamanga et d’Atsinanana en sont victimes. Ces violences en ligne sont sous forme de cyberharcèlement, piratage, diffamation, fake-news et usurpation d’identité. Ces jeunes âgés de 12 à 13 ans, la plupart du temps, subissent le piratage de leur compte facebook, ou bien l’avance faite par un inconnu leur demandant d’envoyer des photos nues. Des outils pour lutter contre les violences en ligne seront partagés dans l’évènement « Safer internet Day » à l’Ivontoeran’ny kolontsaina Malagasy à Antsahavola, le 29 février. L’ONG Youth Fisrt a fait savoir cet évènement, hier à Marohoho. L’idée de ce programme est d’appuyer les jeunes à se protéger contre les violences en ligne. La plupart d’entre eux préfèrent bloquer seulement le harceleur mais ces harceleurs trouvent des moyens de continuer « Plusieurs outils seront partagés. Un jeu a été créé. Dans ce jeu il existe déjà tous les moyens pour se protéger. Il existe aussi la ligne 147 pour signaler les violences. Il ne faut pas affronter toute seule la violence en ligne », affirme Rindra Rabemananjara du Youth First. Des conférences débats, du coding lab, des ateliers de teste du jeu safebook.mg, des expositions photo sont au programme en collaboration avec l’Unicef et Orange Madagascar.