Toliara – Un ancien chef de région attaqué par des hommes armés

Le colonel Jules Rabe, ancien chef de région d’Atsimo Andrefana de 2015 à 2018, a été victime d’une intrusion à main armée à son domicile. Pendant qu’il regardait un match de la Coupe d’Afrique des Nations à la télévision le 13 janvier dernier, vers minuit, trois individus ont fait irruption dans sa cour pourtant fermée avec une chaîne et des cadenas.

Deux d’entre eux, cagoulés et armés de kalachnikov, ont forcé la porte en rideau de fer au rez-de-chaussée puis ont trouvé les moyens de casser la serrure d’une porte vitrée pour essayer de monter à l’étage. Jules Rabe a entendu du bruit et a fait monter le son de la télévision pour dissuader les intrus.

Il aperçut par la fenêtre un homme cagoulé et armé qui attendait dans la cour pendant que les deux autres se sont faits la malle après avoir entendu le volume en hausse de la télé. L’homme cagoulé, posté dans la cour et armé en position de tir, selon la victime, a attendu que le colonel de la gendarmerie descende et sorte.

Après cinq minutes, il a aussi pris la fuite en empruntant un escalier de fortune adossé à la clôture.