Slalom – Une discipline en perte de vitesse

Un seul club s’est manifesté jusqu’à maintenant, pour organiser une manche du championnat de Mada­gascar de slalom. Il s’agit de MSA. Ce dernier a proposé les 30- 31 juillet pour sa course. Derrière, c’est le grand vide. Il n’y a donc qu’une seule manche pour l’instant, dans l’ébauche de calendrier de la Fédération du Sport Auto­- mobile de Madagascar. On espère bien évidemment que les autres associations vont se manifester d’ici la publication du calendrier définitif.

Néanmoins, la situation laisse perplexe. En effet, le slalom est littéralement en perte de vitesse. Il fut un temps où les manches s’enchaînaient à un rythme effréné. Il y avait quasiment une course tous les mois. Mais la pandémie de Covid19 a stoppé ce bel élan. Pour preuve, saison blanche en 2020 et saison écourtée en 2021. L’exercice 2021 aurait même pu être incomplet.

Fort heureusement, la FSAM y a rajouté un quatrième rendez-vous, qu’elle a pris en charge, pour que le championnat puisse être validé (ndlr : quota de quatre manches à compléter).

Tremplin

La crise sanitaire et économique a grandement impacté sur les capacités financières des clubs et de leurs sponsors respectifs. C’est l’une des principales raisons à l’origine du contexte actuel. Or, s’il y a une discipline à promouvoir, c’est bel et bien le slalom.

Dans la mesure où celui-ci s’apparente à un tremplin pour jeunes talents. Mika Rasoamaromaka, champion de rallye 2020, en est la parfaite illustration. Pour rappel, il avait effectué ses premiers tours de piste dans le championnat de slalom sur une Citroën C2.