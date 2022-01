Passéisme avant-gardiste

Trois Chroniques d’archives exhumées en «levanam-bola». Écrites en des temps où un by-pass entre Iavoloha et Amboromanina n’avait pas encore attisé la convoitise foncière sur cette plaine de la rive gauche de l’Ikopa. Un autrefois pas si vieux quand les terres de la colline princière d’Ambohitrandriananahary ignoraient encore qu’elles allaient être prélevées pour combler le lac de Dorodosy: un meurtre avec préméditation qu’une «zone de développement mixte», cogitée par une Commune rurale, parachèvera gaillardement vingt ans plus tard. Un bon vieux temps où les balades par des pistes d’altitude avaient autrement plus de charme que cette transhumance via des rocades anonymes tracées à même les rizières. Trois Chroniques d’un pressentiment qui aurait préféré ne pas avoir raison.

1) Quand les collines se noient dans la plaine (10 janvier 2000)

Le Betsimitatatra, qui justifia le choix stratégique d’Antananarivo comme capitale du Royaume, voit ses rizières étouffer dans l’étau des 67 ha inondables. La prolifération des remblais aménageables devient l’indice-champignon d’une corruption à grande échelle dans les hautes sphères. L’ancienne route-digue, qui contournait Antananarivo par l’Ouest, se transforme en levier d’une stratégie concertée de remblayage de tout le bassin versant entre l’Ikopa et le Mamba au Nord, et l’Ikopa et le Sisaony au Sud. Cette évolution lente, qu’on veut imposer comme inexorable, a sans doute germé dès les années vingt* dans la mentalité des urbanistes coloniaux (le plan Géo-Cassaigne, du nom de Georges Cassaigne, date de 1918), dont la race des spéculateurs immobiliers s’est depuis perpétuée et indigénisée.

Les engins rabotent nos douze collines et les camions-bennes déversent dans le Betsimitatatra leur terre altière. Bientôt, comme dans les guides touristiques de Taipei, capitale de Taiwan, nos aménageurs du territoire vont pouvoir s’exclamer qu’ils ont érigé d’avant-gardistes usines sur la dépouille de rétrogrades rizières.

On condamne les petits agriculteurs pour leurs feux de brousse, mais personne ne proteste contre les multinationales qui mettent à vif la chair des collines. Sur la Route Nationale numéro Un, au-delà d’Ambatomira­havavy, j’ai vu deux vatolahy (pierres levées) et une tombe ancienne définitivement rattrapées par la folie destructrice de la modernité. Les autorités malgaches, qui ont accordé ces concessions d’exploitation, ont-elles songé une seule seconde aux vestiges archéologiques que l’histoire perd ainsi définitivement?

Le Rova a été incendié en 1995. Les collines sont nues. Le Betsimitatatra agonise sous les remblais. Le Zoma était revenu au foutoir d’avant Andrianampoinimerina. On assiste au génocide silencieux d’un peuple hara-kiri.

2) Assumer le passé (24 octobre 2002)

Ranimer le «Zoma», ce n’est pas ici qu’on s’en plaindra. Cette Chronique a suffisamment insisté sur les trois «Toko» de l’identité tananarivienne – le Rova, les rizières du Betsimitatatra, le marché du Zoma – pour ne pas accueillir favorablement toute initiative qui cultive, au moins dans les mémoires, cet héritage de l’histoire.

On ne peut pas dénoncer le spectacle de rizières verdoyantes disparaître sous les remblais de terre sanguinolente volée aux collines et demeurer indifférent à la disparition d’un marché né à Andohalo, déplacé à Soanierana, ramené à Antaninarenina et finalement fixé à Analakely. On ne peut pas pleurer l’incendie du Rova d’Antananarivo ou le sacrilège des tombes royales et se moquer du sort d’une institution qui contribua, tout en la couronnant, à la paix civile de l’époque d’Andrianampoinimerina (1792- 1810). L’amour des ruelles pittoresques, le plaisir masochiste des interminables escaliers, l’admiration nostalgique (et mélancolique) des Trano Gasy, dont l’éclectisme syncrétique même est l’aboutissement de l’histoire d’Antananarivo, autant de détails qui participent à l’appartenance charnelle à cette «Ville des Mille».

Certes, le Zoma avait fini par devenir trop envahissant. Mais, nous avions commis l’erreur de confondre le Zoma avec ceux de ses marchands les plus sans-gêne. Il avait été plus facile de décréter la suppression du Zoma que de faire l’éducation de ses usagers, marchands comme clients. Et, dans l’ordre retrouvé, nous avions en vérité applaudi à la solution de facilité. Car, le Zoma éclaté, et ses moignons confinés au «Pochard» ou à «La Petite Vitesse», l’ordre ne fut que celui de la déesse bagnole et son autel de l’ancienne esplanade du Zoma transformée en vulgaire parking. Fallait-il sacrifier l’histoire à une si piètre modernité !

3) Pollution contagieuse* (29 novembre 2002)

Les collines alentour qui jouxtent Antananarivo sont en danger. Elles entrent progressivement dans la zone de nuisance d’une Capitale qui se développe dans l’anarchie.

Quand on monte à Antananarivo, c’est désormais pour assister à la disparition du style «Trano Gasy», tué à coup de permis de construire ces boîtes d’allumettes dont le béton sans frontières se retrouve aussi bien à New York qu’à Singapour. Triste et stéréotypée image de la «modernité». Un modèle qu’on s’empresse d’imiter sans toujours chercher à s’inventer des questions puisque toutes les questions semblent acquises. L’anonymat mondialisé de milliers de métropoles qui vont finir par toutes se ressembler, au mépris de l’identité fondée sur le particularisme et la différence.

Moult aberrations architecturales qu’on laisse se commettre dans Antananarivo. Un enlaidissement irréparable qui corrompt jusqu’au (bon) goût de ceux dont c’est le spectacle quotidien. Une banalisation de la laideur, inscrite dans le paysage, et qui s’installe comme norme par défaut. Et des mesures oubliées comme celle de consacrer le type dit «Trano Gasy», heureux résultat du syncrétisme architectural du XIXème siècle, et d’imposer un exercice de style dans la philosophie de cette matrice. Alors, va-t-on également abandonner au laisser-faire la banlieue qui gravite dans l’orbite de la pollution morale et paysagère d’Antananarivo?

C’est bien parce que nous laissons se commettre ici de menus sacrilèges au quotidien que, là-bas, des collines royales (Ilafy, Namehana) ou des hauteurs plus anonymes, sont contaminées à leur tour. Un jour, quand la frénésie de changement, de chamboulement, de révolution, aura fini de retourner chaque vieille pierre, pour façonner une Antananarivo à l’image de quelque ville étrangère, pourvu que le résultat en soit «moderne», l’oeuvre de génocide culturel se sera accomplie.