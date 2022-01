Judo – Visite de Sensei Tomokazu

Une volonté de bien faire et de développer la discipline. La Fédération malgache de judo sous la houlette de son président Eric Saïd a adopté des nouveaux styles et des nouvelles attitudes pour développer le judo malgache. La coopération avec l’Ambassade du Japon est un atout non négligeable. Ainsi, sensei Tomakazu, l’expert t japonais, un volontaire expérimenté est venu pour apporter des nouveaux souffles aux judokas malgaches.

Les jeux des îles de l’océan Indien arrivent dans vingt mois exactement. La ligue régionale de judo d’Antana­narivo organisera des rencontres avec l’expert japonais durant les vingt prochains jours. Pour tâter le terrain et constater de visu la réalité, Sensei Tomokazu projettera de visiter les clubs au sein de la ligue d’Analamanga.

Il sera assisté par le Direc­teur Technique National Mamy Randriamasinoro, le Directeur de l’éducation et formation au sein de la FMJ et le CTR de la ligue d’Anala­- manga. L’objectif de cette visite est d’observer, faire un état les lieux, s’échanger entre les entraineurs et les responsables techniques. Dans le but de constater directement lés réalités dans chaque club, sept dates sont à retenir pour les clubs de la capitale. Pour la date du 19 janvier de 14h à 17 heures 30, il sera au judo club Esca.

Pour la date du 22 janvier de 9 heures à 11 heures 30, il sera à l’institut de judo de Faravohitra pour un stage de préparation au passage de grade. Le même jour de 14 à16 heures il sera au DO judo tandis qu’entre 17 à 18 heures, l’ASSM judo le rencontrera.

Une nouvelle équipe

Le 26 janvier, il sera en visite au CCV TFM de 14 à 16 heures. Pour le mois de février, deux dates sont au rendez-vous de son programme de visite. Le 5 février, l’expert et volontaire japonais rendra visite au red judo club de 8 heures 30 à 12 heures.

Il clôturera sa visite des clubs le 12 janvier à Iarivo judo club du 14 à 16 heures.

L’objectif à court et moyen terme pour la Fédération est les championnats d’Afrique en mai 2022 à Alger et les jeux de la Francophonie à Kinshasa au mois d’août. Bien évidemment et surtout les Jeux des Îles 2023 à domicile où on vise le maximum de médailles d’or. Pour y arriver, il faut la construction d’une nouvelle équipe nationale. D’ici fin février, nous programmons un test de sélection.

Le volet éducation et coaching, le renforcement de capacité des coachs et arbitres sont les priorités des priorités. Sinon, il y a aussi la valorisation des ligues, l’intégration des CTR dans le processus de développement, de suivi des équipes nationales basées en province.