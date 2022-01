Intempéries – Le bilan s’alourdit

Le bilan des intempéries s’alourdit. À part les onze personnes décédées pendant les fortes pluies qui ont sévi à Antananarivo, le Bureau national de la gestion des risques et catastrophes (BNGRC) rapporte également le décès de trois personnes à Fianarantsoa. Le directeur général du BNGRC, le général Elack Olivier Andriankaja, a rapporté ces informations, durant le conseil des ministres.

Avec ces derniers morts, le nombre de victimes des intempéries à Antananarivo et à Fianarantsoa s’élève à quinze, en l’espace d’une semaine. La plupart d’entre eux ont été victimes d’éboulements ou de glissements de terrain. Les déluges ont causé des dégâts dans la commune de Toamasina et de Fianaran­tsoa. À Fianarantsoa, des maisons se sont effondrées. L’État envisage d’apporter des aides aux sinistrés de la région d’Atsinanana et de Matsiatra Ambony