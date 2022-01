Infrastructures routières – La route chaotique d’Itaosy réhabilitée

Fin de calvaire pour les habitants d’Itaosy. La route chaotique à Andranonahoatra Itaosy fait peau neuve. Plus de nids de poule. « C’est cela une route. Grâce à la réhabilitation de cette infrastructure, notre trajet ne sera plus retardé. Et le risque que notre véhicule soit endommagé est réduit à néant. », lance Thierry Rabetrano, transporteur à Itaosy. Il est satisfait des travaux réalisés.

C’était, hier, dans le cadre de la réception technique de la route de 2,350 kilomètres reliant la commune d’Andranonahoatra Itaosy à la bifurcation vers la commune d’Ambavahaditokana, dans le district d’Antanana­rivo Atsimondrano. « Les travaux faits concordent aux contenus du contrat et au cahier de charge. », souligne Marc Rolando Ravoninjatovo, chef de service régional des Travaux publics, à Analamanga.

Les techniciens de l’entreprise Magic, ayant exécuté les travaux, ont rénové, entièrement, la chaussée. Les travaux ont duré trente six jours ouvrables. L’entreprise a commencé les travaux, à la fin du mois de novembre, après la descente du ministre des Travaux publics, Jerry Hatrefindrazana, à Itaosy.

Les travaux ont été réalisés avec les Ressources propres interne (RPI) de l’État.