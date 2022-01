Football – Orange Pro League : Drogba, le serial buteur de Fosa Juniors

Originaire d’Antananarivo, Drogba évolue aujourd’hui à Mahajanga. Il occupe actuellement la première place du classement des buteurs en Pro League. Portrait.

S i jeune et pourtant si efficace. Tsilavina Fano­mezantsoa est tout juste âgé de vingt-et-un ans. Et pourtant, il éclabousse d’ores et déjà l’Orange Pro League de son talent. Celui qu’on surnomme Drogba caracole aujourd’hui en tête du classement des meilleurs artilleurs.

Il compte six buts en cinq apparitions dans le cham­pionnat de Madagascar D1.« C’est le résultat de bon nombre d’efforts. J’espère maintenir cette cadence jusqu’au bout, pour terminer meilleur buteur à la fin de la saison », confie-t-il.

Qui est Drogba ? Il est originaire d’Antananarivo. Il a vu le jour à la maternité de Befelatanana. Il a été formé à l’Ajesaia, un vivier de footballeurs qu’on ne présente plus. « J’ai joué avec les U17 de l’Ajesaia. Puis, j’ai intégré les U20 de Fosa Juniors à Analamanga. Avant l’apparition de la Covid-19, j’étais avec l’équipe D1 de Fosa Juniors, toujours en championnat d’Analamanga », rappelle-t-il à propos de son parcours.

La crise sanitaire est passée par là en 2020. Fosa Juniors a dû stopper ses activités à Analamanga. « Quel­- ques éléments, dont je fais partie, ont été conservés et transférés chez Fosa Juniors Boeny », poursuit-il. C’est ainsi qu’il a pris la direction du Nord.

Passion

C’est ainsi qu’il est retrou­vé chez le club champion de Madagascar 2019.

Du haut de son mètre 85, Drogba ne laisse personne indifférent. Il aurait pu s’imposer dans d’autres disciplines grâce à ses mensu­rations impressionnantes. Mais il a choisi le ballon rond pour emboiter le pas à son père. « Je jouais au football et au rugby. Après mûre réflexion, j’en ai conclu que j’avais plus d’aptitudes dans le football, une passion que j’ai héritée de mon père, lui-même ancien footballeur à l’Uscafoot», raconte-t-il.

Sur le terrain, le n°9 se distingue par sa rapidité d’exécution. Ceux qui suivent de près la Pro League peuvent en témoigner. Il suffit que le cuir lui arrive dans les pieds, puis en deux temps trois mouvements, il se met en position de frapper.

D’autant plus qu’il est à redoutable que ce soit du pied droit ou du pied gauche. Il apprécie particulièrement les une-deux ou autres types de combinaisons rapides, pouvant le mettre sur orbite. « Je ne me pose jamais de question dès que j’ai une demi-occasion», confirme-t-il.

Le championnat débute à peine. Mais Fosa Juniors se montre particulièrement dominateur, dans le sillage de son buteur maison. Ce dimanche, la formation majungaise accueille l’Ajesaia au stade Rabemananjara, deuxième du classement général, dans un des chocs de la sixième journée.