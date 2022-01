Eau et électricité à Toliara – Dix-huit black-out en dix-sept heures

Les longues coupures et les coupures intempestives de l’électricité mettent les habitants de la cité du soleil à genoux. Le réseau de la Jirama cette fois-ci en est la cause.

Fâcheuse situation. Troisième jour de coupure d’eau et d’électricité dans la cité du soleil avec une température à pas moins de 33 degrés. Le black-out sur tous les quartiers entraîne des perturbations dans l’approvisionnement de l’eau qui demande du courant pour faire fonctionner les pompes de distribution. Par moment, le courant revient puis s’arrête après quelques minutes ou quelque trois quart d’heure. Depuis mercredi, la ville de Toliara vit dans le noir le soir et dans la chaleur le jour.

Si la Jirama Toliara a évoqué la panne quasi-fréquente émanant d’un groupe principal installé à Andranomena appartenant à la société prestataire en production d’électricité Enelec, pour justifier les fréquentes coupures depuis l’année dernière, cette fois-ci, la responsabilité est partagée avec la Jirama et la société Henri Fraise. « Les groupes ont décroché hors réseau à cause d’un défaut de production. Lors du redémarrage, ils doivent s’appuyer sur un groupe de Henri Fraise. Or ce groupe a eu un problème de disjoncteur. Un défaut sur la ligne s’est ajoutée à ces problèmes…. » explique techniquement la société Enelec.

Pertes

Il y a eu en tout dix-huit black-out de mercredi à jeudi, de 16h à 10 h du matin. Sept autres de jeudi à vendredi matin. Depuis 19h hier vendredi, le courant n’est pas encore rétabli normalement, au grand dam des habitants et de leurs matériels.

Des individus ont par ailleurs endommagé un tuyau de conduite d’eau dans la nuit de mercredi. Le réapprovisionnement n’a pu s’achever en totalité que dans la soirée. Des défauts sur les réseaux de distribution de la Jirama impactent les groupes de la société Enelec qui sont pourtant indiqués « être en parfait état de marche ». Des commerces tels que des coiffures, cybercafés, poissonneries, ateliers de menuiserie, machines à broyeur, restaurants, ont préféré fermer boutique. Tout le monde n’a pas les moyens de s’acheter un groupe électrogène. « Qu’attendre de cette situation aléatoire? L’on ne sait quand l’électricité va partir et quand elle revient. Il y a un fort risque que les clientes se retrouvent avec des cheveux non achevés. Aussi, je préfère suspendre mes activités en attendant un retour à la normale » témoigne Fanja Rakotomalala, propriétaire d’une coiffure à Tanambao. La famille de Benja tient un snack restaurant très prisé en face de la Chambre de commerce à Tsimenatse.

Les poulets qui sont les produits phares du commerce ne supportent pas la chaleur, faute de congélation normale. Des dizaines de morceaux sont avariés et jetés le soir, au moment même où les clients commencent à affluer. Nombreux demandent aux autorités de revoir avec les prestataires en fourniture d’électricité ces défauts de matériels qui prennent en otages la vie et les revenus des habitants de Toliara.