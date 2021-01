Nomination – Les responsables de formation à l’ENMG changent

Le conseil des ministres de mercredi a procédé à la nomination du directeur de la Formation initiale des élèves magistrats, le directeur de la Formation initiale des greffes, le directeur de la Formation continue, de l’E-learning et du partenariat au sein de l’École nationale de la magistrature et des greffes (ENMG) siégeant à Tsaralalàna. Une décision de nomination du directeur de la Gestion et de la coordination des dépenses a été également prise.

La structure interne au sein de l’ENMG est ainsi réactivée. L’initiative se présente comme une opportunité pour ceux qui souhaitent intégrer l’école. La décision serait en lien avec les préparatifs des concours qui se tiendront prochainement. L’ENMG prévoit d’organiser deux concours en vue de recruter de nouveaux élèves magistrats et greffiers.

La reprise des dates de concours est tant attendue par les candidats. Le recrutement des futurs fonctionnaires de la Justice a été suspendue pendant trois ans suite à une suspicion de corruption. Pour cette année 2021, l’ENMG va accueillir cent élèves magistrats et cinquante élèves, selon les estimations.