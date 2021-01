Lutte contre la covid-19 – La Chine soutient la ville d’Antananarivo

La commune urbaine d’Antananarivo, la ville la plus peuplée et la plus fréquentée, a reçu un don de l’ambassade de Chine, dans le cadre du renforcement de la lutte contre la Covid-19.

Des matériels sanitaires composés de masques médicaux jetables, masques de type KN95, lunettes de protection et des équipements de protection individuelle ont été remis au premier magistrat de la ville, Naina Andriantsitohaina, mercredi. L’ambassade de Chine conduit par l’ambassadrice chinoise Guo Xiaomei poursuit ses actions sociales pour renforcer les liens avec le peuple malgache. Cet engagement s’inscrit, effectivement, dans le cadre des relations sino-malgaches existantes depuis plus d’une quarantaine d’années.

Pour la Chine, ce n’est pas la première fois que l’ambassade a soutenu la commune urbaine d’Antananarivo à travers des activités sociales. Mais c’est une première pour la nouvelle ambassadrice Guo Xiaomei. Ce geste raffermit encore les échanges entre les deux parties.

Le dernier bilan hebdomadaire rapporté par le Centre de commandement opérationnel Covid-19 a présenté qu’Antananarivo se trouve au premier rang, en termes des personnes testées positives au virus. Ce rapport nécessite plus de vigilance au niveau de la prévention et du contrôle sanitaire afin de maîtriser la contamination physique.