Covid-19 – De nouveaux porteurs à Ankatso

Le nombre des contaminés à la covid-19 serait en hausse à Ankatso. L’Université ne compte pas pour l’instant suspendre ses activités.

Le campus universitaire d’Antananarivo est sur le qui vive. Le nombre d’étudiants de l’université d’Antananarivo ayant contracté la maladie à coronavirus serait en hausse. « De nouveaux cas positifs ont été rapportés hier. D’autres résultats sont attendus », affirme une source, sans donner plus de détails.

Trente-trois étudiants porteurs du virus de Covid-19 ont été recensés, la veille. Parmi eux, il y a des résidents des cités universitaires et des étudiants de différents établissements. L’université d’Antananarivo, pour sa part, n’a rapporté qu’un cas positif dans la faculté d’Agronomie.

Des cours suspendus

Certains cours ont été suspendus, suite à l’apparition de ces cas dans le campus universitaire. « Après une suspicion de cas, un bâtiment de la faculté des Sciences est fermé temporairement, depuis la fin de la semaine dernière », affirme un membre de l’association des étudiants de cette faculté.

Pour l’heure, l’université n’a pas l’intention de suspendre ses activités. Des mesures préventives ont été prises pour freiner la propagation du virus à Ambohi­tsaina. Les départements de l’université d’Antananarivo et les résidences des étudiants à Ankatso I et II ainsi qu’Ambohipo et Ambato­maro, ont été désinfectés. Un dispositif de test sanguin serait, en outre, installé au niveau des départements, pour détecter les potentiels porteurs du virus de Covid-19 à l’université.

Les étudiants ont été sensibilisés sur la lutte contre la Covid-19. Le service de médecine préventive à Ankatso a été doté de médicaments. Les professionnels de santé seront renforcés au niveau des services médicosocial de l’université.