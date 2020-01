TheCamp – Construire le futur dont nous sommes tous responsables

Rendre le monde de demain plus désirable, ouvert, humain et durable. Tel est la vision partagée des différents acteurs oeuvrant main dans la main à Thecamp.

Thecamp est un tiers-lieu où des gens de toutes cultures, générations et disciplines travaillent ensemble, sur des projets concrets, pour trouver des solutions aux grands défis de l’humanité. Ansi, il s’agit du premier Campus Européen dédiés aux technologies émergentes. Cette initiative est née de la vision de Frédéric Chevalier. Pour lui porter main forte, un collectif de pionniers- innovateurs, experts, startups, PME, institutions publiques et grands groupes l’aide à bâtir ce lieu unique dédié à l’innovation, la transformation et la formation. Le campus est construit sur 10 000 métres carrés de bâtiments autour de 7 hectares de nature. Toute cette surface est subdivisée de façon à ré́pondre aux besoins des campeurs : lieu de vie, 150 hébergements, deux restaurants, un bar, deux amphithéâtres, salles de travail, Fablab, media et VR labs, espaces d’expérimentation, expériences sportives et bassin de nage.

Partenaires engagés

Thecamp n’existerait pas sans le soutien d’une communauté exceptionnelle de partenaires fondateurs internationaux à la fois privés et publics Accenture, Accor, Airbus, Airfrance KLM, Cisco, CMA CGM, Alpes Provence, SNCF, La Poste, Maif, Groupe Vy, Ratp, Sanofi, Sodexo, Steelcase, Vinci Construction, Vinci Energies, Region Sud Provence, Alpes Côte d’Azur, Départe- ment Bouches du Rhône, Aix Marseille Provence, CCI Marseille Provence. Aux côtés d’autres acteurs, ils constituent la pierre angulaire d’un écosystème d’expérimentation et de transformation œuvrant au quotidien à la création d’un meilleur futur s’appuyant sur les technologies émergentes.

Le Lab de Thecamp, dédié à̀ l’innovation et à̀ l’expérimentation

Olivier Mathiot, Président non exécutif de Thecamp est aussi un entrepreneur reconnu en tant que président de Rakuten France. Impliqué et engagé dans le développement de l’économie collaborative et dans l’essor global du secteur du numérique, sa mission consiste à veiller au bon déroulement des actions. « Thecamp a pour mission de co-créer des futurs désirables et de faire émerger une nouvelle génération d’acteurs du changement. L’expertise et les outils du Lab permettent d’accompagner le déploiement de nouvelles solutions et de nouveaux usages. L’accompagnement du Lab se fait en cinq étapes : l’amorçage, la structuration juridique et financière du projet, le déploiement opérationnel sur le territoire, la diffusion/capitalisation, le passage à l’échelle. En 2018, huit projets ont été montés avec huit partenaires fondateurs privés, trois partenaires fondateurs publics et dix sept startups pour résoudre des enjeux urbains complexes en lien avec les défis sociétaux actuels », dit-il. « Solarcamp » fait partie des huit projets en cours. Le service envisagé par Solarcamp consiste à stocker l’électricité dans les voitures garées à Aix-TGV pour les réinjecter dans le réseau. Le projet «Demoiselle» consiste à expérimenter des transports collectifs périurbain via une navette modulaire autonome. Le projet «DIAMS» déploie une plateforme d’échange de données «air» et de services digitaux (air as a service) permettant à tous (décideurs politiques, experts, citoyens, société civile, acteurs économiques) de s’engager de façon optimale et mesurable. Le projet MIAAAM a pour mission de préserver et améliorer la santé des élèves tout comme la santé de la planète ; initier une améliorationdes comportements alimentaires auprès des jeunes et leur entourage ; créer un lien entre familles, restauration collec- tive et acteurs de l’alimentation sur un territoire. Le projet «4helix+» vise à stimuler l’émergence de projets créatifs et innovants au sein de la «blue economy», l’économie maritime durable, en Méditerranée. Enfin, le projet «AIX LIVING PLACES» mène une expérimentation pour améliorer la qualité de l’air des citoyens aixois. de façon optimale et mesurable. Le projet MIAAAM a pour mission de préserver et améliorer la santé des élèves tout comme la santé de la planète;initier une amélioration des comportements alimentaires auprès des jeunes et leur entourage ; créer un lien entre familles, restauration collective et acteurs de l’alimentation sur un territoire. Le projet «4helix+» vise à stimuler l’émergence de projets créatifs et innovants au sein de la «blue economy», l’économie maritime durable, en Méditerranée. Enfin, le projet «AIX LIVING PLACES» mène une expérimentation pour améliorer la qualité de l’air des citoyens aixois.

Qui vient à Thecamp ?

Simon GOMIS, Directeur des opéra- tions Afrique de Thecamp nous révèle que : « Thecamp accueille des campeurs : professionnels du privé et du public, entrepreneurs, étudiants, jeunes talents créatifs, codeurs, designers, startups, experts, leaders et dirigeants… En 2018, plus d’une cinquantaine d’événements a eu lieu à Thecamp : conférences, meetups, visites ministérielles, présentations de projets, concerts, startup pitch. » Tout au long de l’année, le campus propose des programmes de formation. Concernant les programmes de formation et facilitation de projets d’impact, les facilitateurs créent des processus collaboratifs, en favorisant l’intelligence collective, l’émergence de solutions et accompagnent des groupes jusqu’au prototypage à destination des salariés d’entreprises. Des programmes de learning expedition sont aussi proposés aux leaders et dirigeants d’entreprises.

The Camp et Madagascar

L’entrepreneuriat favorise l’innovation et porte l’image d’un pays et d’un continent. Aujourd’hui le plus grand challenge de Madagascar est de bâtir les écosystèmes propices à la libération de cette innovation. « Libérer le potentiel des innovations pour accélérer le développement de Madagascar ». Tel est l’ambition de The Camp. C’est en ce sens que TheCamp prépare son arrivée à Madagascar et proposera ses programmes de formation prochainement.

Lauriane RANAIVO