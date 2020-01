Football – Mondial 2022 : Retrouvailles entre Barea et Léopards

Madagascar affrontera la République Démocratique du Congo en éliminatoires du Mondial 2022, dans la poule J. Le Bénin et la Tanzanie complètent ce groupe.

Décidément, Madagascar et la République Démocratique du Congo sont inséparables. Les deux nations se retrouveront dans le groupe J, en deuxième tour des éliminatoires du Mondial 2022. La sélection malgache avait exorcisé le démon, en juillet dernier en égypte. Elle avait éliminé la formation congolaise, sa bête noire depuis le début des années 2000, en huitièmes de finale de la CAN. Et voilà que Barea et Léopards croiseront de nouveau le fer.

Le « draw » d’hier soir a également placé le Bénin et la Tanzanie dans cette poule J. Au final, c’est plutôt un tirage clément qu’a réalisé Clémentine Natogoman Touré, ancienne gloire ivoirienne en charge des pots n°4 et n°3. Nicolas Dupuis, qui a assisté à la cérémonie à l’hôtel Nile Ritz Carlton du Caire (égypte), peut souffler. Son équipe évite les cadors que sont l’Algérie, vainqueur de la dernière CAN, le Sénégal, vice-champion d’Afrique, ou encore le Nigéria, demi-finaliste du sommet continental.

Phase finale

Sur ces trois futurs adversaires, seule la RD Congo a déjà goûté à une phase finale de Coupe du Monde. C’était en 1974, à l’époque où le pays répondait encore au nom de Zaïre. Comme cité précédemment, les Barea ont remporté leur dernière confrontation avec les Léopards (2-2, 4-2 tab). Idem pour les Tanzaniens, qu’ils ont battus à la Cosafa Cup en mai 2015 (2-0). Concernant les Béninois, ils rappelleront, par contre, un mauvais souvenir datant d’octobre 2003. à l’époque, la Grande île aux prises avec le Bénin en qualifications du Mondial 2006. La double confrontation s’était alors conclue sur un cumul favorable aux Ecureuils (3-4).

Ce deuxième tour des éliminatoires du Qatar 2022 débutera vers la fin de cette année. Les deux premières journées sont fixées pour les mois d’octobre et de novembre. Pour le reste, les affiches sont toutes prévues en mars, septembre et octobre 2021. Par la suite, les premiers de chaque groupe se qualifieront pour les barrages, qui feront office de troisième et dernier tour.