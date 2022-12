TAEKWONDO – Trois jours de stage et d’examens pour les gradés

Trois jours très chargés. Le responsable des hauts gradés et vice-président de la Fédération malgache de taekwondo, Olivier Sicard, 6e dan kukkiwon, en compagnie du directeur techni­que national, Rivo Rakotobe, a procédé hier aux examens de passage de grade pour obtenir le grade de ceinture noire 1e dan à 5e dan. Treize candidats se sont inscrits pour exécuter à huis-clos les processus afin d’obtenir le grade, à l’Académie nationale des sports à Ampe­filoha.

«C’est une validation de grade, des tests techniques, de la terminologie, de la maitrise d’un minimum de termes coréens, le taekwondo traditionnel, la perfection du mouvement, montrer la stabilité», souligne Olivier Sicard. Pour pouvoir participer aux examens, il faut être licencié au niveau des clubs en respectant les démarches avec les instances fédérales. Parmi les tests techniques à maitriser sont le poomsae, le combat et la casse,… «Le poomsae est une forme de combat imaginaire qui permet d’évaluer l’individu sur sa stabilité, son équilibre, sa concentration et sa puissance de frappe…», explique le responsable des hauts gradés.

Grade international

Un peu plus physique, «le combat se présente sous plusieurs formes, comme en compétition, le combat réel avec plusieurs adversaires avec des méthodes de frappe différentes. Il y a aussi la forme autre qu’en compétition, comment maitriser quelqu’un, le faire tomber, le combat pied poing, un des aspects pour être ceinture noire et solide», poursuit-il. «Et la casse est une dimension au-delà de ce qu’on est capable de faire, capable de casser une planche ou une brique sans se blesser… Et pour éviter les blessures, il faut s’entrainer avec un mouvement bien précis», conclut-il. La deuxième journée d’aujourd’hui concerne principalement les professeurs et les maitres de salle.

C’est une occasion pour eux d’avoir un grade international et aussi un diplôme fédéral. Cela permettra à ces techniciens d’ouvrir d’autres salles, l’objectif étant de promouvoir le taekwondo dans tout Madagascar, dans les endroits enclavés. Jeudi, la troisième journée sera consacrée au travail de combat et de self défense pour les membres de l’équipe nationale. Quant à la préparation aux Jeux des Iles, le technicien souhaite un regroupement dans de bonnes conditions de façon à optimiser le travail collectif afin de briller prochainement.