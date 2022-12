SCOUTISME – «SAMPATI» nationale souffle ses trente bougies

La célébration du trentième anniversaire du « Sampana Mpanaza sy Tily» ou SAMPATI de la FJKM nationale et internationale sera marquée par de nombreux événements l’année prochaine. Jour d’allégresse et de joie. Accueilli par Antanana­rivo «Sinaodam-paritany andrefana», la cérémonie sera ouverte par un culte religieux le en février 2023. La date de la grande célébration ainsi que le rassemblement national est prévu du 10 au 13 août 2023 à Antananarivo. Un déjeuner festif, une grande marche ainsi qu’une tournée provinciale seront aussi au programme. « Le premier pas est la mise en place du comité des 30 ans qui s’est tenu à Majunga le mois d’août dernier. La présentation du slogan tiré du verset biblique Isaia 60: 1, ITes 5: 5a Mitsangana Mihazavà….Fa ianareo rehetra dia zanaky ny mazava a été faite en mois de novembre» affirme Pasteur Randriamanantenasolo Jean Jacques Séraphin, premier responsable du «SAMPATI» national. Un concours de logo et d’hymne sur le trentième anniversaire a été ouvert à tous les talentueux membres du «SAMPATI» du 6 no­vembre au 1er décembre dernier. «À présent, le comité est sur le point de délibérer pour choisir parmi les œuvres des 14 participants le logo et l’hymne gagnants qui devraient correspondre au slogan» ajoute Pasteur Randriamanantena­solo . Actuellement, la branche «SAMPATI» figure dans presque tous les secteurs synodaux du pays ainsi qu’à l’international. Elle commence aussi à se propager dans chaque église. Une stèle sera également érigée pour commémorer l’événement.