On est ensemble” aime bien dire nos frères du continent africain. Derrière cette expression réside beaucoup d’autres choses. On est ensemble, veux dire « je t’en prie » ou « merci ». Des fois, elle peut exprimer la compassion ou l’engagement. Dimanche soir, l’égrégore de la planète terre a surement atteint un niveau remarquable. Au-delà des âges, des nationalités, des pouvoirs économiques, des couleurs de peau, il s’est tissé une belle communion planétaire à travers le football : on était ensemble !

Allons faire une petite réflexion commune de ce dernier match. Loin de nous les analyses sportives que nous ne maitrisons pas. Par contre, nous pouvons en tirer plusieurs leçons devie. Premièrement, rappelons-nous que chaque jour que vivons peut-être le dernier. Comme Leo Messi qui a vécu sa dernière coupe du monde et qui a tout donné pour ne pas avoir à regretter ce dernier match. Vivons donc ! Vivons intensément, vivons pour nous et pour marquer l’histoire car demain… on ne sait pas.

Deuxièmement, rappelons-nous que notre chemin de vie est plein de mauvaises surprises, de revirements, de déceptions, de pleurs à l’image de ce match haut en émotions. Mais aussi, la vie est pleine de miracles, de sursauts, de cris de bonheur, de rires, d’entrains. Tous ces hauts comme ces bas font partie intégrante du chemin et chaque expérience, les bons comme les moins bons font les pavés des sentiers de notre vie.

Troisièmement, rappelons-nous aussi et surtout les valeurs profondes comme la tempérance. Du latin temperantia elle signifie sobriété dans l’usage des mots, des aliments, dans l’exercice des sentiments. La tempérance est l’une des quatre vertus morales, dites vertus cardinales, qui discipline les désirs et les passions humaines.

La tempérance est nécessaire dans la déception pour éviter l’autodestruction, la destruction des autres. De nombreuses étaient tellement en colère qu’ils s’en sont pris aux joueurs par les dénigrements, les insultes. D’autres s’en sont pris à leurs télés dans l’excès de colère. Certains, malheureusement se sont défoulés sur leurs femmes et leurs enfants. Oui, les violences dans les familles liées aux matchs de foot sont alarmantes. Puis, il y a l’autodestruction par les excès d’alcool et de stupéfiant. Nous avons vu grimper tant de violences car des gens ont oublié la tempérance.

Mais souvenons-nous aussi de la tempérance dans la victoire et la joie pour nous prévenir de l’arrogance et de l’égo. De par le monde, nous avons vu au fil des matchs des gens tellement content qu’ils se sont mal comportés avec ceux qui ont supporté l’équipe adverse. Leurs égos ont tellement pris le dessus qu’ils ont oublié que ce n’était qu’un match. Soyons déçu, soyons satisfait de manière à rester des humains ayant la maitrise de nos sens, de nos gestes, de nos mots.

Finalement, sachons apprécier la beauté du match. En apprécier chaque effort de chaque le joueur, la splendeur de chaque action et savoir reconnaitre l’éclat de chaque instant.

Pour ma part, je peux dire que j’ai vécu un moment magique. Les coupes du monde ne sont pas juste des matchs de foot pour moi. J’imagine que comme pour de nombreuses personnes, ces moments nous rappellent de précieux souvenirs d’enfance passés en famille. Mon père avait son petit rituel lors des coupes du monde de son vivant. C’était des pauses méritées pour un artisan. Steak bien dodu avec les salades de cresson, des bières bien fraiches et des beignets de légumes. Des moments précieux où enfant, nous avions gouté nos premières gorgées de bière.

Bravo autant à l’équipe de l’Argentine qu’à celle de la France. Ça, c’était un match !