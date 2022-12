MÉTEO – Des pluies salvatrices tombent dans le Sud

L’espoir renaît dans le Sud, avec l’arrivée des précipitations. « La pluie qui est tombée ce jour, est l’équivalent de la pluie qui tombe en une semaine. », rapporte Paubert Beyndrova, habitant d’Ambovombe Androy, hier. Les techniciens de la direction générale de la Météorologie ont alerté sur les risques de stagnations des eaux et de crues éclaires, suite aux pluies localement abondantes dans le Sud, hier et ce jour. Mais les habitants d’Androy sont, plutôt, enchantés par ces fortes pluies. Ils les ont considéré comme des bénédictions. « Ces précipitations arrivent à point nommé car nous sommes en pleine saison culturale. », lancent Paubert Beyndrova. Cela fait quelques jours que la pluie tombe dans cette région. Les paysans, qui composent la grande majorité de la population à Androy, se sont précipités à ensemencer, depuis l’arrivée de la pluie. « Tous les champs ont été plantés. Nous avons planté du manioc, du maïs, de l’arachide, du pois de bambarra, entre autres. », indique Jean Noël Manohisoa, maire de la commune de Jafaro. A Erada, ce sont les semences qui manquent. Les paysans comptent cueillir leurs premières récoltes d’ici trois à quatre mois, si les pluies continuent à tomber. Ils craignent, cependant, que le Tiomena revienne et détruise leurs champs, lorsque les précipitations s’arrêtent.