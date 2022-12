MANJAKAMIADANA – Vigilance face aux risques d’éboulement

Les risques d’éboulement et d’effritement des roches en bas du Palais de la Reine, notamment sur le Versant Est et Ouest sont surveillés. Comme chaque année la vigilance est de mise lorsque le temps commence à pleuvoir. «Nous surveillons plusieurs points à travers des appareils. Lorsque un seuil maximum est atteint, nous prenons les mesures adéquates», indique le Docteur Lala Andriamirado, technicien au niveau du BNGRC. Jusqu’à hier, aucun seuil n’a été atteint mais la surveillance continue. Plusieurs indicateurs d’alerte locaux sont fixés par rapport au seuil. Plusieurs points sont concernés mis à part les hautes villes. Depuis le Fort Voyron en passant par Ambohidepona, ces zones font partie des zones à risques en matière d’éboulement et de glissement de terrain. Au niveau des fokontany, la sensibilisation continue. C’est le cas au niveau du fokontany Manjakamiadana.» «Nous essayons de renforcer la sensibilisation de la population dans les zones à risques. Comme chaque année, les ménages les plus touchées pensent déjà à d’autres alternatives en cas d’alerte ou en cas d’urgence. Pour l’instant, la population veille à tous mouvements de rochers surtout entre le mois de janvier et le février. D’autres ont nettoyé les buissons recouvrant le rochers», indique Leonnie Razafimamonjy, présidente du Fokontany Manjaka­miadana.