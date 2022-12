ENVIRONNEMENT – Madagascar pour le respect de « L’accord de Kunming-Montréal »

L’accord de Kunming-Montréal ou « pacte de paix avec la nature » a été adopté par 196 pays ce lundi 19 décembre 2022 à Montréal au cours de la CBD COP 15, la 15è Conférence des Nations Unies sur la Diversité Biologique. C’est un accord qui dispose d’une vingtaine de mesures décidées par les États, afin de garantir une nature positive d’ici 2030, y compris l’objectif « 30×30 ». Dans le cadre de cet objectif, il s’agit de protéger 30% des surfaces terrestres et marines de la planète et restaurer 30% des terres dégradées d’ici 2030. Les pays se sont aussi engagés à créer des aires protégées sur 30 % de la planète. L’accord est le fruit de quatre longues années de négociations et les jours entiers de discussions diplomatiques commencées en 2018. Le monde est parvenu à un accord historique pour conserver et restaurer la biodiversité mondiale ainsi que ses ressources indispensables à l’humanité. Madagascar se dit optimiste face à cet accord historique. Fenohery Rakotondrasoa, Directeur de Conservation de WWF Madagascar a déclaré : “L’accord de Kunming-Montréal représente une étape majeure pour la préservation de notre biodiversité unique. Très concrètement, il nous faut travailler ensemble pour maintenir l’intégrité, la connectivité et la résilience de tous les écosystèmes de Madagascar. Et il faut absolument réduire les menaces et pressions sur la biodiversité si nous voulons contribuer efficacement à une nature positive d’ici à 2030. Deux ans plus tard que prévu, en raison des retards causés par la pandémie de COVID, le WWF se félicite de l’adoption de l’accord Kunming-Montréal, engageant le monde à stopper et à inverser la perte de biodiversité d’ici 2030 – un objectif mondial salué comme l’équivalent de l’accord climatique à limiter le réchauffement à 1,5 °C qui a été signé à Paris pour le climat en 2015.