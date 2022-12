CÉLÉBRATION – Un hommage au Dr Césaire Rabenoro

Les membres de l’Académie malgache ont consacré une demi-journée en souvenir de leur ancien président, Dr Césaire Rabenoro hier. Un homme des lettres. Étant une personnalité importante dans le monde de la science et de la nation, la présentation de l’histoire et du parcours de Dr Césaire Rabenoro a marqué la commémoration à l’académie malgache Tsimbazaza. Des extraits des moments forts que le scientifique a vécu auprès de sa famille ainsi que son monde professionnel en tant que ministre et ambassadeur ont également été exposés. Selon Irène Rabenoro, professeur titulaire auprès du département des études anglophones à l’université d’Antananarivo, Dr Césaire Rabenoro a été à la tête de l’Académie malgache durant vingt neuf ans, de 1973 jusqu’en 2002. «Son amour pour la science, le savoir, la nature ainsi qu’une vie simple le rendait spécial», ajoute-t-elle. Dr Césaire Rabenoro est décédé en janvier 2002.