BASKETBALL- Mondial U19 – Dina Randrianalijafy hyper-motivé

L’équipe nationale Ankoay garçons U19, qualifiée à la Coupe du Monde est en regroupement depuis lundi. Les joueurs ont dix jours pour convaincre de quoi ils sont capables.

De la détermination. Quatorze jeunes joueurs dont treize locaux et un expatrié venant de France sont entrés en regroupement de 10 jours au Petit palais du Palais des Sports de Maha­masina. Ce premier regroupement s’étalera, du 19 au 29 décembre, sous la direction du diurecteur technique national de la Fédération malgache de basketball, Angelot Razafiarivony et les trois coachs qui ont porté l’équipe nationale Ankoay U18 à la qualification à la Coupe du Monde enn Hongrie en 2023, Aimé Alain Marcel Randria (Memé), Malalatiana Razazarohavana (Malala) et Angelo Ravelonirina. Hormis les neuf joueurs titulaires qui ont formé l’ossature de l’équipe nationale Ankoay garçons U19, au mois d’aout, quatre nouveaux joueurs ont été appelés en attendant le retour de Dono­van Rakotonanahary, de Lovasoa Ny Aina Andriantsa­rafara et de M’Madi Mathias au moment opportun.

Le nouvel expatrié, Dina Randrianalijafy venu de J.A Vichy-Clermont avec sa taille de 1m96 assurant le poste 1, 2, a montré à l’entrainement qu’il est une valeur non négligeable au sein de l’effectif. Combattif et très discipliné, il apporte déjà sa touche particulière avec une lecture de jeu très remarquable. Après l’entrainement, Dina Randrianalijafy n’a pas caché sa joie de figurer au sein de l’équipe.

Montées en puissance

« Je suis très fier d’être ici. Le niveau des joueurs est très bon, mais le jeu est totalement différent de ce que j’ai vécu en France. Les joueurs ici sont très rapides et plus physiques. Pour ma part, je compte apporter mon expérience et rendre l’équipe encore meilleure pour aller plus loin en coupe du monde », dit-il, avant de continuer: « Mon point fort est que je m’adapte très vite. Mes atouts, c’est l’intelligence de jeu, mon shoot et ma lecture de jeu. Je me sens très bien avec toute l’équipe. »

Les joueurs présents ont montré de belles dynamiques et ils mouillent bien leurs maillots en jouant sans retenue, tout en restant très attentifs aux consignes données par Coach Memé. Jafetra Randrianalijafy, père de Dina Randrianalijafy, est heureux voir son fils appelé à ce premier regroupement. « C’est un honneur pour nous d’avoir un fils appelé à défendre les couleurs malgaches en basketball. C’est un joueur très discipliné, passionné et persévérant. Lorsqu’il a un but à atteindre, il s’y met à fond pour l’obtenir. Nous ne souhaitons que le meilleur pour lui et pour l’équipe nationale malgache. »

Selon Coach Malala, « les joueurs ont montré qu’ils ont tous entre leurs mains les niveaux qu’ils ont montrés à l’Afrobasket U18 du mois d’aout. Concernant le nouveau joueur Dina, malgré sa fatigue après un long voyage, il a montré une technique très relevée ».

Quant à Harinirina Jimmy Désiré Randriaman­dimby, président de la Commission des compétitions au sein de la Fmbb, il a expliqué : « Nous sommes au lancement de ce premier regroupement des jeunes Ankoay pour la préparation de la Coupe du Monde de Debrecen en Hongrie, du 24 juin au 2 juillet 2023. Les entrainements portent sur le côté technique et physique des joueurs. Au fil des jours, ils sont montés en puissance et c’est de bon augure pour la suite », conclut-il.