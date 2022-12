ATHLÉTISME – Meeting de La Réunion – Pas de podium pour les coureurs malgaches

Mauvais signe à la veille des Jeux des Iles. Énorme déception après avoir brillé au Trail de Villèle une semaine plus tôt. Les coureurs de la Grande Ile ont tous raté le podium au Meeting d’Athlé­tisme de La Réunion qui s’est déroulé ce samedi à Saint Paul. La championne de Mada­gascar en crosscountry et vainqueur du Trail de Villèle, Nathalie Rasoanirina, a réalisé la meilleure performance malgache en terminant au pied du podium dans l’épreuve de 1500m. Elle finit quatrième avec un chrono de 4:44. Nancy Razafindrafara, troisième au trail de La Réunion, n’a pu faire mieux que la huitième place (5:24). Du côté des garçons, Mampitraotsy se trouve à la sixième place du 5000m en bouclant la distance en 15:14. Les deux autres coureurs, Hobilalaina Andrianirina, vainqueur du Trail de Villèle, et Fulgence Rakotondrasoa classé troisième, finissent respectivement neuvième (15:18) et dixième (15:20). Les courses de demi-fond ont été nettement dominées par des coureurs français selon les techniciens malgaches qui ont accompagné les athlètes à la Petite Ile.