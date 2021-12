Pfizer – Ruée vers les centres de vaccination

La journée d’hier a marqué le début de la période de la campagne de vaccination Pfizer auprès de la population. Dans la capitale, six sites dont le CHU JRA, le CHU JRB ou encore le Kianja Barea, Kianja Maintso Anala­mahitsy, le site des Nations Unies à Andraharo ainsi que l’Univer­sité d’Ankatso sont les lieux de vaccination pour ce début de campagne. Au niveau d’Antananarivo Atsi­mondra­no, six centres de santé de base vont accueillir les personnes de plus de 18 ans désireuses de se faire injecter la première dose de vaccin. Il s’agit des CSB 2 Andoharano­fotsy, Tanjombato, Ankarao­bato, Anosizato, cité Itaosy, Itaosy Hopitaly. Pour le district d’ Avara­drano, le CSB 2 Talata Volonondry est le seul centre disponible. Le ministère de la Santé publique a annoncé que les centres de vaccination seront multipliés.

Pour le vaccin Pfizer, il s’injecte en deux doses à une intervalle de 21 à 28 jours contre une dose unique pour le Johnson and Johnson. Près de quatre-cent mille doses de vaccins Pfizer ont été reçus par Madagascar, ces vaccins ont été livrés à travers le mécanisme Covax. Depuis le mois de mai, Mada­gascar a bénéficié de six lots de vaccin à savoir, Covishied, Astrazeneca, Janssen et Sinopharm.