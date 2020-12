Toliara – Un budget détourné à l’IFVM

Une affaire de détournement de carburant éclabousse le milieu de la lutte antiacridienne à Toliara. Des responsables de l’IFVM sont sous contrôle judiciaire.

PRÈS de sept cent millions d’ariary ( 700 millions d’ariary) sont indiqués par la branche territoriale du Bureau indépendant anticorruption (Bianco) Toliara, être détournés au sein de L’IFVM (Ivontoerana Famon­gorana ny Valala eto Mada­gasikara), centre de lutte antiacridienne à Madagascar. L’affaire remonte à 2018 ou une enquête a été menée sur la base d’une dénonciation anonyme.

D’avril 2017 à décembre 2018, il a été rapporté que sur 2 milliards 400 millions d’ariary de carburant dont disposait le centre, soit sur deux ans d’exercice budgétaire, 700 millions d’ariary ont été déviés de leur affectation initiale. « Le centre utilise des cartes Fanilo pour l’achat du carburant. Il a été découvert que le montant dans les cartes a été échangé par de l’argent liquide auprès des station- services, sans qu’il y ait réellement achat de carburant. Des fausses factures ont également été utilisées comme justificatifs d’achat de carburant alors qu’il n’y avait pas eu achat de carburant du tout » révèle le Bianco Toliara. Les enquêtes préliminaires du Bianco achevées, l’affaire a été déférée récemment en première instance et l’instruction engage actuellement des enquêtes au fond sur ce cas de malversation.

Méthodologie

Trois directeurs, un comptable et un gérant de station service sont sous contrôle judiciaire. Par ailleurs, des enquêtes sur les divers processus de marchés publics notamment dans les achats de pesticides et des fournitures de bureau, engagés au sein de l’IFVM, font également l’objet d’enquêtes en ce moment.

Le 17 novembre dernier, la direction technique de l’IFVM a changé de main. «Il s’agit surtout d’une stratégie de mise en œuvre d’une nouvelle méthodologie de travail pour que les actions soient plus efficaces » explique Lanto Ramaroson, actuel président du Conseil d’administration de l’ IFVM. L’affaire de détournement n’aurait donc rien à voir avec la nouvelle nomination. Au PCA de préciser que l’IFVM en tant qu’établissement public administratif (EPA) vit par la subvention de l’Etat et que le fonctionnement occupe une majeure partie du budget. « Pour l’heure, je n’ai pas encore obtenu un quelconque rapport sur ce cas de détournement et ne peux vous éclairer plus » a-t-il livré hier soir. Aucun rapport d’audit ni aucun rapport d’inspection n’aurait mentionné ce cas de détournement. L’IFVM a tenu sa deuxième session ordinaire du 18 au 20 décembre dernier mais apparemment, le cas de carburant détourné n’y a pas été mis en exergue. Il y a été question de budget primitif et de Plan de travail annuel 2021 plutôt. Aucune activité d’intervention n’a été entamée au mois de novembre. « Les conditions hydriques restent défavorables aux populations de criquets migratoires. Ses effectifs acridiens se sont éparpillés dans l’aire grégarigène transitoire et dans l’aire de multiplication initiale, en particulier sur Ihorombe et Zomandao », souligne le document. Des prospections sont menées dans l’aire de multiplication initiale nord et aussi dans l’aire dite transitoire de multi­plication et aire de densation dans l’objectif de prévenir les invasions de criquets.