Sénatoriales – La CENI détecte des anomalies

Les résultats provisoires des élections sénatoriales seront publiés ce 23 décembre. Avant, la CENI a décidé de procéder au recomptage des voix.

Bureau de vote par bu­reau de vote. Dans une communication partagée à la presse, la Commission électorale nationale indépendante (CENI), informe qu’elle annoncera les résultats provisoires des élections sénatoriales, ce 23 décembre, à son siège à Alarobia.

Avant de publier les résultats provisoires du scrutin du 11 décembre, cependant, la CENI, selon les informations, a décidé de procéder au recomptage des voix. Une démarche faite bureau de vote par bureau, pour chaque circonscription électorale, que sont les six provinces. Contrairement aux autres élections, étant donné que les sénatoriales sont des suffrages universels indirects, la tâche n’est pas fastidieuse pour la Commission électorale.

Il n’y a que cent quatorze bureaux de vote dans tout le pays. « Une journée est accordée au traitement des résultats de chaque province, y compris le recomptage des voix », confie une source avisée. Un processus qui ne serait pas encore terminé, ajoute-t-elle. Quoi qu’il en soit, des anomalies auraient été recensées par la CENI durant le traitement des documents électoraux remis par la Section de recensement matériel des votes (SRMV).

Confirmation des tendances

« Jusqu’ici, la province où le plus grand taux d’anomalies a été constatée est celle de Toliara. Il faut, néanmoins, souligner que le traitement des résultats n’est pas encore terminé », indique la source. Elle ajoute, « nous ne pouvons, cependant, pas dire si ces anomalies sont importantes ou non. C’est à la Haute cour constitutionnelle (HCC), de statuer là-dessus ».

La Commission électorale n’a pas le droit de retoucher les résultats issus des urnes, notamment, le nombre de voix obtenu par chaque candidat ou liste de candidat. C’est une prérogative exclusive de la juridiction électorale, en l’occurrence la HCC, pour les sénatoriales. La CENI ne peut que consigner dans un procès verbal les anomalies qu’elle constate et en faire part à la Cour d’Ambohidahy.

Jusqu’à l’heure, par ailleurs, aucune réclamation de candidat n’est parvenue auprès de la CENI, à Alarobia, ni de ses démembrements dans les provinces. Les requêtes en contentieux électoraux peuvent, néanmoins, être directement adressées au greffe de la HCC. La Cour d’Ambohidahy dispose de quinze jours à partir de la date de publication des résultats provisoires, pour trancher sur les contentieux et proclamer les résultats définitifs des sénatoriales.

« La structure nationale indépendante chargée de la gestion des opérations électorales arrête et publie, par circonscription, bureau de vote par bureau de vote, les résultats provisoires au plus tard dans les sept jours qui suivent la réception du dernier pli émanant des Sections de recensement matériel des votes (SRMV) », dispose la loi organique relative au fonctionnement du Sénat, ainsi qu’aux modalités d’élection et de désignation des sénateurs.

Les SRMV disposent de cinq jours après la date du vote pour envoyer au siège national de la CENI les plis contenant les documents électoraux. La CENI a donc, pris son temps pour le traitement des résultats.

La date du 23 novembre, pour la publication des résultats provisoires coïncide avec la fin des sept jours accordés par la loi organique citée ci-dessus. Bien que des anomalies soient constatées, il ne faudrait, cependant, pas s’attendre à un revirement des résultats provisoires, par rapport aux tendances.

Les résultats provisoires qui seront publiés ne devraient être qu’une confirmation des tendances accessibles sur le site web de la Commission électorale, depuis la soirée du 11 décembre. Les commissaires électoraux confirmeront donc, de manière provisoire, la déferlante des listes « Isika rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina », (IRD), dans les six provinces et la performance surprenante du parti « Malagasy miaramihainga » (MMM).

Les tendances donnent la victoire à la liste IRD dans la province de Fianarantsoa, Toliara, Mahajanga et Antsiranana. Les résultats provisoires à publier devraient donc, confirmer les doublés faits par les Oranges dans ces quatre provinces. Il y a, en effet, deux sièges de sénateur à pouvoir par province. À Antananarivo et Fiana­rantsoa, les listes présentées par le parti MMM ont contrecarré les ambitions Oranges de faire un carton plein.