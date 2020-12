Karaté – Championnats d’Afrique U14 : Madagascar fait carton plein

Exploit extraordinaire. La Grande île termine en pole position du tableau des médailles du premier sommet africain de kata en ligne pour les moins de 14 ans.

Essai plus que concluant. Cinq Malga­ches sur le toit continental. Madagascar termine premier à l’issue de la première édition des championnats d’Afrique de kata en ligne pour les moins de 14 ans qui a pris fin ce week-end. Quatorze sur les dix sept karatékas de la Grande île en lice à ce 1st African kata e-championships se hissent tous sur le podium et compte à l’issue de la compétition cinq médailles d’or, quatre d’argent et cinq de bronze.

Mathieu Randrianarivony est sacré champion chez les U8 garçons. «Cette catégorie a été nettement dominée par nos porte-fanions car la finale a été cent pour cent entre Malgaches. Ils ont fait chacun trois tours pour arriver en finale. C’est d’ailleurs, je pense, le premier Malgache champion d’Afrique à 8 ans », se réjouit Miora Razafindrakoto, première responsable préparatrice de la sélection nationale. Cette dernière faisait partie des vingt cinq arbitres mondiaux désignés pour officier ce sommet africain.

Notiavina Randrianarima­- nana se hisse sur le toit continental chez les U9G en battant le Camerounais Watat Njanga Nsiwin Pascal en finale. Manda Andrianaho U13G remporte le titre en écartant l’Ivoirien Ossey Ahouty Prince. Du côté des filles, Brandy Rakotomalala est sacrée championne d’Afrique des U10F. Elle a défait en duel final la Camerounaise Ndzala Fontsa Morel. Et chez les U13F, Mirantsoa Razafindra­koto a disposé de la Sud-africaine Luff Carla sur un score très serré de 0,6 points d’écart.

Bien entourés

Les quatre médaillés d’argent sont entre autres Noa Rakotondrazaka (U8G) battu par son compatriote Mathieu, Noah Razafimanantsoa (U10G) battu par l’Egyptien Dalati Hamza, Alicia Razafin­drakoto (U11F) écartée par l’Egyptienne Ahmed Fayrouz et Baholy Andrianaho (U9F) renversée par l’Égyptienne Ahmed Jasmin. Et les cinq médaillés de bronze sont Julio, Raissa, Nathalie, Rado et Iriana.

«Je suis très fière de ces résultats. Je tiens à saluer la préparation sans relâche de la direction technique et surtout des anciens grands champions pour ne citer que Miora Raza­findrakoto. C’est aussi les fruits de l’étroite collaboration avec les parents. Ils les ont bien soutenu avant et pendant la compétition », souligne le président de la fédération de karaté do de Madagascar, Solofo Barijaona Andrianavomanana. «C’est une toute première en matière de résultats pour les tout petits», poursuit le patron de la fédération. La politique de la relève va ainsi bon train pour la discipline qui compte actuellement cinq cent soixante treize licenciés titulaires du passeport sportif.

La réalisation technique du tournage a été un franc succès grâce à l’aide précieuse d’un arbitre international malgache qui évolue au Canada, Waison Michael. «Il nous a accompagné en déployant son équipe technique au pays et en utilisant les outils de la technologie adéquats au tournage », souligne Miora Razafindrakoto. Cette joute continentale a réuni en tout 283 participants.