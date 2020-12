Exécutif – Le dernier conseil du gouvernement de l’année?

Un nouveau conseil du gouvernement décentralisé s’est tenu à Antsirabe, samedi. Il s’agit probablement, de la dernière réunion formelle de l’équipe Ntsay, pour cette année 2020.

S’agit-il de la dernière de l’année ? Une question qui se pose concernant le conseil du gouvernement de samedi, étant donné certaines indiscrétions.

L’Académie militaire (ACMIL), d’Antsirabe, a accueilli le second conseil du gouvernement décentralisé de l’année, samedi. Le premier s’est tenu à Moramanga, au début du mois de novembre. Il pourrait s’agir du dernier conseil du gouvernement de l’année. Du moins, du dernier où l’équipe conduite par Christian Ntsay, Premier ministre, sera au complet. De sources concordantes, des ministres auraient obtenu l’autorisation de passer les fêtes de Noël et de fin d’année hors d’Antananarivo, ou de Madagascar.

Au moins, un membre du gouvernement passera les fêtes à l’étranger. Après une année 2020 éprouvante où il a fallu mener une guerre sanitaire contre la Covid-19, et puis, faire face aux conséquences alimentaires désastreuses de la sécheresse dans le Sud, des membres de l’Exécutif pourraient lever le pied durant les festivités de Noël et de nouvel an. En marge de la réunion de samedi, toutefois, le Premier ministre a indiqué que malgré l’approche des fêtes, il faut accélérer les réformes en cours.

Évaluation

La restructuration de l’armée, notamment, a été discutée durant ce conseil du gouvernement, à Antsirabe. Un décret portant création du premier bataillon parachutiste et un autre, portant création du deuxième bataillon d’infanterie de marine ont été adoptés durant cette réunion gouvernementale. Christian Ntsay a ajouté qu’un projet de loi sur les jeux de hasard devait, également, être discuté samedi. Le communiqué rapportant les décisions prises et les communications faites n’en fait, toutefois, pas mention.

Parmi les décisions prises samedi, à Antsirabe, figure l’adoption portant nomination des membres du conseil d’administration de l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP). Bien que des ministres aient obtenu l’autorisation de prendre un peu d’air en ces fêtes de fin d’année, d’autres, étant donné la conjoncture, seront obligés de rester sur le pont. Dans certaines localités du pays, le coronavirus refuse de rendre les armes. Il y a, aussi, l’aide aux citoyens touchés par le Kere, dans le Sud, à intensifier.

Si aucun autre conseil du gouvernement n’est programmé avant la fin de l’année, celui de samedi est, également, la dernière avant le coup de la période d’évaluation des ministres. Chaque membre de l’équipe de Christian Ntsay étant soumis à un contrat programme d’un an, le président de la République et son Premier ministre devront faire les comptes dès le début de l’année 2021. Alors que l’année 2020 n’est pas encore pliée, déjà les spéculations sur un éventuel remaniement du gouvernement, en janvier, animent les débats dans les chaumières politiques.