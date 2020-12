Covid-19 – Chasse aux masques vendus aux marché

Le ministère de la santé va dorénavant appliquer des sanctions répressives à l’encontre des vendeurs ambulants de masques ne respectant pas les normes requises. C’est ce qui a été annoncé en conseil du gouvernement samedi. Cette répression concerne principalement les masques FFP2 et les masques FFP3. Dans tous les marchés de la capitale, les masques chirurgicaux et respiratoires pullulent. Alors qu’au début du confinement, le prix d’une pièce coûtait entre 2500 ariary jusqu’à 4000 ariary, actuellement, on peut s’acheter un masque à partir de 500 ariary. Sans donner plus de précisions quant aux différents aspects de la répression, une source au sein du ministère de la Santé indique que ces mesures seront prises afin de mieux contrôler les masques mis en vente sur les marchés. « En se référant aux textes en vigueur, le ministère va s’efforcer de mettre en place un con trôle des masques par rapport aux normes. Il faut souligner que le contrôle à effectuer implique des entités multisectorielles », souligne la source. Pour un professionnel de la santé interrogé, aucune preuve scientifique n’a étayée l’efficacité des masques vendus sur les marchés, tant pour ceux en tissus que pour les masques chirurgicaux. « Il ne faut pas oublier qu’il y a différentes sortes de masques, il y en a qui protègent seulement des poussières comme les masques de chantiers. D’autres ont des capacités limitées en ce qui concerne la protection contre les virus. Les normes requises en matière de masques chirurgicaux sont indiqués sur les boîtes pour ce qui sont vendus en lot », explique ce médecin.