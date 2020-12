Coronavirus – Onze formes graves à Analamanga

Le nombre de nouveaux cas se totalise à quarante-six en une semaine. Diana et Analamanga représentent près de trente-six cas.

La région Analamanga détient le plus grand nombre de nouveaux cas et de formes graves parmi les treize régions touchées par le coronavirus. C’est ce qui a été souligné lors du bilan hebdomadaire du 11 décembre jusqu’au 18 décembre dernier. Alors que vingt-cinq nouveaux cas ont été détectés à Analamanga en une semaine, une personne est décédée de cette maladie, ce qui ramène le nombre de décès du mois de mars jusqu’à 18 décembre à deux cent soixante.

Selon les statistiques, près de mille huit cent-huit tests ont été effectués en une semaine. Ce qui a permis de constater les quarante-six nouveaux cas dans près de sept régions, à savoir, Anala­manga, Vakinakaratra, Bongolava, Itasy, Matsiatra Ambony, Menabe et Diana.

Dans la région Diana, onze nouveaux cas ont été répertoriés entre ces dates, mais aucun décès n’a été annoncé. Pour la région Vakinakaratra, deux nouveaux cas ont été signalés mais aucune nouvelle guérison n’a été répertoriée. Dans la région Menabe, deux cas ont été également constaté, aucune forme grave n’a été annoncée. Pou r Matsiatra Ambony, près de quatre nouveaux cas ont été indiqués dans le bilan hebdomadaire. Tandis que dans l’Itasy et Bongolava, chacune enregistre un nouveau cas. Le bilan fait état de cent cinquante-cinq nouvelles guérisons dans les treize régions concernées. Cinquante personnes ont été guéries dans la région Anala­- manga.

Traitement à l’hôpital

Mais c’est la région Diana qui enregistre plus de cas guéris, quatre-vingt-deux personnes se sont remises. Sept personnes guéries pour la région Sava, une dans la région Menabe, une à Atsimo Andrefana, trois dans le Boeny, un dans l’Ihorombe, une dans le Vatovavy Fitovi­nany, six dans le Matsiatra Ambony, deux pour Bongo­lava et Antsiranana.

Chaque nouveau cas détecté ne sera plus pris en charge à domicile. « Lorsqu’un nouveau cas est détecté, comme au début du confinement, les personnes qui étaient en contact avec la malade sont recherchées. Elles devront ensuite être directement hospitalisées afin de limiter la propagation de la maladie », explique une source. Par ailleurs, le relâchement total des gestes barrières est constaté actuellement, surtout dans les lieux publics.

Les professionnels de santé s’inquiètent d’une deuxième vague. « Les gestes barrières ne sont plus respectés. La population tombe dans la routine et oublie même parfois de porter un masque même en dehors de sa maison. Il ne faut pas oublier que la maladie circule encore et qu’il y encore des malades même si le nombre n’est pas significatif. Chacun doit redoubler de vigilance », explique un pneumologue interrogé.