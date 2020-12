Commune urbaine d’Antananarivo – Partenariat en faveur du transport public

Les Taxis be seront équipés de GPS grâce à un partenariat entre la CUA, l’UCTU et la société Tag IP. Les chauffeurs et les receveurs seront affiliés à la CNAPS.

Une révolution. La Commune urbaine d’Antananarivo (CUA), la Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnaps), la société Tag IP et l’Union des coopératives de transport urbain (UCTU) ont signé un accord de partenariat qui peut être qualifié d’historique. Il concerne la mise en place des Global positionning system (GPS) ou géolocalisation sur les taxis be opérant dans la capitale et les communes environnantes. Par ailleurs, cet accord prévoit également la régularisation de la situation des chauffeurs et taxis be auprès de la Cnaps. Ils seront près de huit mille à bénéficier de cette protection sociale et à jouir des droits y afférents, notamment les pensions de retraites et une sécurisation des emplois.

«C’est une avancée historique en matière de transport urbain, notamment en matière sociale et technologique. Elle permet surtout d’améliorer la qualité de service et surtout la sécurité des usagers », se félicite-t-on du côté de la CUA à l’issue de la signature de l’accord.

La mise en place de ce système va apporter un contrôle strict sur le respect des cahiers de charge par les transporteurs. Le non respect du trajet, notamment les fameux « tapa-dàlana » vont pouvoir être suivi à la trace et en temps réel.

Infractions

Depuis longtemps, des usagers de certaines lignes comme celle reliant le centre ville avec Ivato se plaignent régulièrement des pratiques de certains taxis be qui font demi-tour à mi-chemin et abandonnent leurs passagers sur place. Les arrêts ou stationnement irréguliers ou prolongés vont également pouvoir être contrôle de près afin d’éviter que les taxis-be ne provoquent des embouteillages et gênent le trafic.

«Ce système permettra surtout d’identifier avec précision les auteurs des infractions et de prendre ainsi les sanctions qui s’imposent. Mais ce sera déjà une énorme avancée dans le secteur des transports publics et contribuera à la modernisation, la professionnalisation et la sécurisation aussi bien des emplois que des circulations », soulignent les signataires des accords.

Pour en revenir à la mise en place de protection sociale pour les chauffeurs et les receveurs, il s’agit d’une avancée majeure pour le métier de transporteur. Depuis toujours, les professionnels de ce secteur sont livrés à eux-mêmes et sont obligés de travailleur jusqu’à un âge avancé pour pouvoir subvenir à leurs besoins.