Ankorondrano – La CUA squatte le Magro

La série continue. Après le Magro Behoririka et ceux des autres provinces, celui d’Ankorondrano qui fait également l’objet d’une action de représailles. Depuis la semaine dernière, une équipe de la Commune urbaine d’Antananarivo (CUA) a pénétré dans l’enceinte encore clôturée et scellée de la propriété pour effectuer les préparatifs d’un évènement baptisé « champ de foire ». Une manifestation rien de plus normale donc en cette période, sauf que le statut de ce site est toujours au cœur d’un litige avec le groupe Tiko fondé par l’ancien président Marc Ravalomanana, propriétaire des magasins Magro et détenteur d’un contrat de bail de 40 ans avec le Chambre de commerce et d’industrie d’Antananarivo (CCIA), propriétaire du terrain.

«Les agents de la CUA ont escaladé le mur de la propriété sans passer par le portail mis en place par le propriétaire pour sceller l’accès au site. Logique­ment, la Commune n’a aucun droit pour entrer dans cette propriété qui abrite encore d’ailleurs des équipements appartenant à Tiko. Il s’agit donc purement et simplement d’une violation de scellée », déclaret-on dans l’entourage de Marc Ravalomanana.

Activités

Le Magro Akorondrano fait partie des magasins vandalisés, pillés et incendiés par les partisans du mouvement Orange en 2009. Avec l’exil forcé de Marc Ravalo­manana en Afrique du sud, l’arrêt forcé de toutes les activités du groupe Tiko auquel appartiennent les magasins Magro, la société était dans l’incapacité de s’acquitter des loyers à la CCI, propriétaire du site. Mais la restitution des biens et la reprise des toutes les activités de l’ancien président fait partie des dispositifs prévus dans la feuille de route de sortie de crise signée par les quatre mouvances dont l’actuel chef de l’État Andry Rajoelina. «Ce qui rendait caduque la décision de justice en date de 2011 qui ordonnait l’expulsion de Tiko », affirmet-on du côté de la société.

Revenu au pays en 2014, Marc Ravalomanana faisait alors de la réouverture des magasins Magro une de ses priorités. Mais en 2016, alors que les travaux de réhabilitation des bâtiments incendiés du Magro Ankorondrano avaient débuté, la CCIA sous la pression des autorités de l’époque est revenu sur sa décision et a ordonné manu-military l’arrêt des travaux et muré l’entrée en guise de scellée. Depuis, le dossier reste un litige non-résolu, expliquant la levée de bouclier par Tiko suite à cette intrusion de l’équipe de la CUA sur le site.

En 2016, les avocats du groupe Tiko avaient déjà déclaré qu’ils étaient disposés à négocier avec la Chambre de Commerce en ce qui concerne l’occupation du terrain. Un chèque destiné à régler les arriérés de loyer aurait même été déjà envoyé à la CCIA mais retourné par ce dernier.