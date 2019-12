Hasina Landry Razafindrakoto : « Tout sera fait pour relever le défi du logement »

L’Agence nationale d’appui au logement et à l’habitat (ANALOGH), est en frontline pour la concrétisation de l’engagement présidentiel consistant à construire cinquante mille logements, en cinq ans. Hasina Razafindrakoto, directeur général de l’Agence, dresse le contour challenge à relever. Il explique, par la même occasion, la vocation de cette entité relativement méconnue. Entretien.

Pourriez-vous expliquer quelle est la raison d’être d’ANALOGH ?

Comme son nom l’indique, l’ANALOGH a comme mission, notamment, de favoriser l’accès des citoyens à des logements décents. Une vocation qui cadre avec les engagements solennels du président de la République, mais aussi, avec ce que prévoit la Constitution [article 35]. En tant qu’Établissement public à caractère administratif (EPA), rattaché au ministère de l’Aménagement du territoire, de l’habitat et des travaux publics, ses activités sont des services publics.

L’engagement présidentiel pose comme défi, la construction de cinquante mille logements, en cinq ans. Y parviendriez-vous ?

Comme vous le dites, c’est un engagement du président de la République. Notre rôle est de le concrétiser et c’est ce que nous faisons. Nous mettons tout en œuvre pour atteindre l’objectif du chef de l’État de permettre aux Malgaches d’accéder à des habitations décentes. Tous les efforts seront déployés pour y parvenir et relever le défi du logement.

Pourrait-on savoir quelle différence y a-t-il entre l’ANALOGH et le SEIMAD [Société d’équipement immobilier de Madagascar] ?

Les deux entités ont, de prime abord, la même mission, à savoir engager des projets immobiliers pour que les citoyens aient accès à des logements décents. La différence, toutefois, est que la SEIMAD est une société anonyme donc, à vocation commerciale et cherche des profits dans les projets qu’elle entreprend. L’ANALOGH, en tant qu’établissement public ne cherche pas à faire de profit.

Outre l’ANALOGH, pourtant, la SEIMAD aussi, est impliquée dans la concrétisation de l’engagement présidentiel qui consiste à la construction de nouveaux logements.

Elles ont la même vocation. La vision présidentielle logement implique, par ailleurs, des projets de grande envergure que l’ANALOGH seul, ne sera pas à même de concrétiser. Il s’agit de construire cinquante mille logements, en cinq ans. Une collaboration est nécessaire. Sur le plan foncier, par exemple, des terrains sécurisés par la SEIMAD sont mis à la disposition de l’ANALOGH et vice-versa. C’est à elle donc, qu’est affecté le budget nécessaire au financement. Elle joue, en quelque sorte, le rôle de relais entre l’État et la société commerciale en charge du projet.

Justement, quel sera le cadre de la collaboration entre l’État et le secteur privé ? L’État d’autant plus, veut multiplier les logements sociaux, mais les opérateurs privés chercheront forcément à y trouver des profits.

L’objectif des cinquante mille logements sera atteint avec la conjugaison de tous les acteurs dans le secteur immobilier autant publics, que privés. Il y aura un plan national du logement en attente de validation et à soumettre au Parlement. Ce sera le cadre juridique du partenariat entre l’État et les acteurs privés dans ce domaine. Il y aura des balises, des normes à respecter, mais aussi des mesures incitatives. Il ne s’agira pas, cependant, d’entamer les droits des opérateurs privés. Les opérateurs privés pourraient avoir leur propre projet, mais ceux de l’État se concentrent sur les logements sociaux.

Du côté de l’ANALOGH, où en est-on de la réalisation de ce challenge lancé par le chef de l’État ?

Le projet en cours, à l’heure actuelle, est celui dont la pose de la première pierre a été faite récemment par le président de la République, à Ivato, le 13 décembre. Il prévoit la construction de mille appartements. D’ici deux mois, nous entrerons dans la phase de construction. Les nouveaux devront être livrés dans dix-huit mois. À part cela, il y a aussi, un site à Toamasina, qui est déjà en cours de terrassement. À Antsiranana, nous sommes en phase d’étude et les appels d’offre seront lancés incessamment. Je tiens à souligner que le choix des sites découle d’une étude de viabilité et des besoins afin de s’assurer que chaque habitation construite trouve des acquéreurs.

Le volet foncier constitue, souvent, l’une des principales difficultés dans la concrétisation des projets immobiliers d’envergure. L’Agence rencontre-t-elle le même problème dans la réalisation des projets présidentiels ?

C’est, justement, une des grandes défaillances des anciens dirigeants de l’ANALOGH. Pour construire, il faut des terrains, pourtant, l’Agence n’a pas acquis suffisamment de domaine pour mener à bien sa mission. La prospection et la sécurisation foncière sont parmi les grands efforts que nous sommes en train de faire, surtout, dans l’optique de réaliser les engagements présidentiels. Le chef de l’État a d’autant plus donné comme consigne de limiter autant que possible les expropriations. Une meilleure coordination au sein de l’administration publique s’avère nécessaire, du reste, pour atteindre les objectifs présidentiels afin que les ressources et les efforts ne soient pas éparpillés.

Selon le chef de l’État, l’acquisition de ces logements se fera par location-vente. À quelles conditions peut-on se porter acquéreur ?

Pour être acquéreur, il faut avoir un emploi stable, garantissant des revenus réguliers et s’acquitter correctement de ses taxes et redevances envers l’État. Bénéficier d’une couverture sociale et l’inscription à la CNAPS [Caisse nationale de prévoyance sociale], pourraient être des justificatifs requis. Il faudra, également, être de nationalité malgache pour pouvoir prétendre à bénéficier de ces nouveaux logements. Les discussions sur les critères de sélection sont, toutefois, toujours en cours d’étude. Lorsqu’ils seront définis définitivement, il y aura une publication officielle.

Qu’en est-il du délai de paiement ?

Là non plus, les discussions sont encore en cours. Ce qui est certain est qu’il sera fait en sorte que l’acquéreur puisse s’acquitter de l’intégralité des paiements et devenir propriétaire avant qu’il ait atteint l’âge de la retraite. Il faudra s’attendre à ce qu’il y ait une limite d’âge. Le but est que le client puisse être solvable. Les jeunes, par ailleurs, seront privilégiés. Pour en revenir brièvement aux critères de sélection, Il s’agira, aussi, d’éviter les spéculateurs et de permettre à ceux qui en ont le plus besoin puissent jouir de ces habitations. Nous allons, par ailleurs, bâtir de nouvelle cité où tout sera agencé et aménagé dans le souci du bien-être des habitants.

Le respect des règles d’urbanisme, de l’espace commun, ou encore, la cohabitation harmonieuse n’est pas le fort de nos concitoyens. Comment éviter que les nouvelles cités ne s’anarchisent ?

Les acquéreurs devront respecter un cahier des charges strict, justement, dans le souci d’une cohabitation harmonieuse et éviter que la cité ne se dégrade. À l’instar de ce qui se fait à l’étranger, un système de syndic-immobilier sera mis en place afin que les habitants autorégulent eux-mêmes leur cohabitation. Nous sommes plus habitués à vivre dans des habitations individuelles, mais comme ce sera le cas à Ivato, il s’agira de cohabiter dans des immeubles d’appartement. Cela implique une nouvelle culture du vivre ensemble.

Sur un tout autre sujet, il y a eu un temps où il était difficile de comprendre la raison d’être de l’ANALOGH.

Tout dépend, je pense, des priorités des dirigeants étatiques. L’Agence a été créée durant la période transitoire. À l’époque, le président Andry Rajoelina, avait comme projet de construire des logements sociaux dont la réalisation a été confiée à l’ANALOGH. Il y a eu les lotissements construits à Anosiala-Ambohidratrimo, ou encore à Alasora. Il y a ensuite la précédente administration où le logement n’était visiblement, pas parmi les priorités. Alors, l’ANALOGH était quasiment en hibernation. Aujourd’hui, il y a les engagements du président de la République à concrétiser donc, l’Agence revient au-devant de la scène.

L’Agence ne fait-elle donc que construire des logements ?

Depuis que je suis à la tête de l’ANALOGH, il a fallu faire une réforme du statut et étoffer l’organigramme pour répondre aux objectifs de l’engagement présidentiel. Outre la construction de logement, la prospection, l’étude, la conception, l’aménagement, l’animation et la gestion immobiliers sont, également, les missions de l’Agence. En tant qu’établissement public, l’Agence fournit aussi, des services publics. Il peut fournir des appuis et conseils à toute entité ou tout citoyen qui aurait un projet immobilier souhaitant en bénéficier, même dans les démarches bancaires.

