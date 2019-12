Chronique de VANF – Une éducation en retard de 60 ans

Lu dans L’Express de Madagascar (jeudi 19 décembre 2019). «Une mineure sauvée du mariage forcé» (page 9) alors que quelques pages avant (page 4), la représentante du Ministère de la Justice dénonçait les us et coutumes qui lient une enfant par des fiançailles arrangées : «moletry», «vali-fofo», «tsenan’ampela».

Ou de la distorsion entre les généreuses adhésions aux conventions internationales et la réalité sur le terrain. J’avais cru comprendre que l’adoption du projet de loi contre les «violences basées sur le genre» (VBG) s’était heurtée à certaines «incompréhensions» (avec les guillemets de rigueur). Justement, la réalité sur le terrain, c’est d’abord cette éducation à faire (ou à refaire) pour ceux-là mêmes à qui on confie l’adoption d’une loi de ce genre.

«Les us et coutumes sont appelés à évoluer», dit la représentante du Ministère de la Justice. Mais, nous sommes déjà en 2019 ! On attendra quel siècle pour l’évolution de ces us et coutumes anachroniques ?

Et, d’ailleurs, si le premier travail parlementaire était de passer en revue ces us et coutumes attentatoires aux «droits économiques sociaux et culturels» ? Dès le préambule de la première Constitution du 29 avril 1959, certains de ces droits étaient proclamés sans que l’éducation au changement de mentalité ait suivi : «la famille constitue la base naturelle de la société humaine», «les parents ont le droit et le devoir d’élever leurs enfants en leur assurant la meilleure formation morale, physique et intellectuelle», «tout enfant a droit à l’éducation et à l’instruction». Quand certains us et coutumes prétendent rejeter et exclure des enfants jumeaux, où est leur droit à la famille, quelles sont leurs chances de la meilleure formation morale ?

Le malentendu, cultivé au mieux par ignorance et au pire par mauvaise foi, pour discréditer le projet de loi contre les VBG profitait de la difficulté, déjà, à rendre concrète et en malgache la réalité d’une terminologie alambiquée. Il eût été plus efficace, car moins ambigu, de pointer du doigt les violences faites aux femmes et aux filles. Malheureusement, soixante ans après la Constitution de 1959, il n’est pas certain que tous les parlementaires, et a fortiori les populations rurales dont certains sont les élus, aient compris pourquoi il est interdit et criminel de s’en prendre physiquement aux femmes et aux filles, de les contraindre sexuellement, de les prendre en otage économiquement, d’attenter à leur dignité.

Ainsi exprimé, le coeur du projet de loi peut sembler bien sommaire. Mais, c’est une première vérité essentielle à assener. C’était une première vérité essentielle à assener. Et une éducation fondamentale qu’il aurait fallu marteler depuis soixante ans : 1959 + 60 = 2019.