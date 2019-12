Basketball – Africa League : GNBC-Ferroviaro en demi-finales

Les gendarmes terminent deuxièmes de leur groupe et se qualifient en demi-finales de la phase qualificative. La GNBC s’est pliée en quarts devant les Patriots.

L’aventure se poursuit. La Gendarmerie nationale basketball club (GNBC) de Madagascar se qualifie en demi-finales. La GNBC termine deuxième de sa poule dans le groupe H division Est à l’Élite 16.

Cette phase est qualificative à l’Africa League. Les gendarmes affronteront, ce samedi, le Ferroviaro de Maputo Mozambique, premier de l’autre poule en demi-finales. Et l’autre demi-finale opposera les Patriots BBC de Rwanda, leader du groupe de la GNBC aux City Oilers de l’Ouganda, deu­xième de son groupe.

Lors de la troisième journée de ce jeudi à l’Arena Kigali, le club porte-fanion de la Grande île s’est plié après prolongation devant les Patriots BBC sur son parquet, sur le score de 94 à 88. En quarts de finale, la GNBC et les Patriots BBC ont été dos à dos. Les Malgaches ont encore mené 14 à 11 à la fin du premier quart-temps.

Devant leurs spectateurs, les Rwandais, supérieurs physiquement, ont accentué le rythme en deuxième période et égalisent 32 partout à la pause. Les Arnold, Elly et Chancy recreusent l’écart au retour des vestiaires et mènent largement 59 à 48 au terme de la troisième période.

Prolongation

Les George et Caje des Patriots ont relancé leur rouleau compresseur en quatrième quart-temps et ont réduit l’écart. Le tableau affichait 81 à 78 à moins d’une minute de la fin.

L’équipe hôte marque un tir à trois points et égalise à sept secondes de la fin du temps réglementaire. Les deux camps se sont séparé 81 partout à l’issue du dernier quart-temps.

Les gendarmes confondent, en prolongation, vitesse et précipitation et nombreuses pertes de balle ont été enregistrées alors que l’équi­pe rwandaise a assuré, de son côté, ses rebonds offensifs et défensifs.

Les demies de ce samedi seront décisives car seules trois équipes, notamment seules les finalistes et le vainqueur en match pour la troisième place se qualifieront à la phase finale de l’Africa League, l’an prochain.