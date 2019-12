Andoharanofotsy – Un chauffard tue un enfant et s’enfuit

Un jeune commerçant âgé de douze ans s’est fait percuter par un taxi-be hier. Le chauffeur a pris la fuite à pied et laissé pour mort la victime sur le bitume.

Grave accident sur la RN7 à la hauteur de Mandrimena Andoharanofotsy. Happé par un taxi-be de marque Mercedes Sprinter de la ligne 172, un adolescent de douze ans n’a pas survécu. Cet accident mortel est survenu hier après-midi aux alentours de 14 heures et quart. Le véhicule de transport en commun roulait en direction d’Iavoloha lorsque le pire s’est produit. Des témoignages de témoins oculaires, consolidés par les versions recueillies auprès de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale à Andoharanofotsy révèlent que le véhicule de transport a tant bien que mal essayé d’esquiver la victime, mais celle-ci a commis l’irréparable en se précipitant de son côté. La Mercedes Sprinter lancée à vive allure l’a, du coup, happé.

Le jeune défunt vendait du lait de soja, stocké dans un chariot. Un court moment d’inattention a suffi pour qu’il se trouve pile sur la trajectoire du taxi-be roulant à toute vitesse, à tel point qu’il était impossible pour le conducteur de l’éviter à temps. L’enfant a fini sous le châssis de la Mercedes Sprinter et son chariot a été percuté de plein fouet par le minibus. Alors que la victime gisait sur le bitume à l’état d’agonie, plongée entre la vie et la mort, le chauffeur du taxi-be a sauté en un éclair du siège conducteur pour quitter le véhicule et prendre la fuite en courant comme un dératé. Alors qu’il a pris le large, l’aide-chauffeur menacé par les personnes en furie attroupées sur les lieux de l’accident, a fait le nécessaire pour emmener le blessé à l’article de la mort jusqu’au Centre de Santé de Base II (CSBII) à Andoharanofotsy.

De source auprès de la gendarmerie nationale, la victime esquissait encore une faible respiration lorsqu’il a quitté le lieu du drame. En revanche, elle avait déjà rendu l’âme lorsque le médecin l’a prise en main pour tenter une réanimation.

La brigade territoriale de la gendarmerie nationale à Andoharanofotsy a ouvert une enquête. Jusqu’à hier soir, l’homme qui se trouvait au volant du taxi-be impliqué dans cet accident meurtrier ne s’est pas encore présenté à la gendarmerie. Les enquêteurs ont, de ce fait, recueilli les informations susceptibles de permettre de remonter de fil en aiguille jusqu’au fugitif.