Depuis 1930, le pathos du monde a été infecté par un phénomène qui, une fois qu’il atteint le cœur, provoque, tous les quatre ans des moments incomparables d’extases. Après les habituelles années de consom­mation des différents gâteaux du sport, la crème de la crème est prête à être savourée. Chacun est alors invité à participer à une fête grandiose qui est la Coupe du monde de football. Et si le coup d’envoi a été donné hier, le festin de 2022 n’a pas le même pouvoir des précédentes éditions qui ont toujours su procurer cette sublime ivresse, puisée dans les délices de cet événement planétaire sans pareil.

La Coupe du monde 2022 a un goût inédit de sucré amer. L’excitation des hormones du plaisir que la Coupe du monde de football peut facilement exalter, peine à atteindre son pic : le gâteau, d’habitude des plus savoureux, est empoisonné par l’amertume que met en évidence un diagnostic, résultant d’une observation du microscope occidental, de carence en droits de l’homme, de pour­ris­sement par du sang humain, appartenant aux victimes expiatoires qui ont été sacrifiées pour que s’élèvent les stades, les temples de cette grande messe qui se veut mondiale, qui sont ainsi souillés. Et sur ces sanctuaires, pèse la menace permanente du boycott qui a un nombre progressif d’adeptes. Et si c’est la religion football, elle-même, qui vit une crise dans laquelle s’affirment les apostats ? Le désintérêt record, dont cette édition du Mondial est l’objet, se manifeste comme le symptôme d’une maladie de la force magnétique du football qui est maintenant plus consommé qu’avant. Un aliment, aussi délicieux soit-il, devient inéluctable­ment indigeste quand il monopolise l’espace stomacal et le football est, en ce moment, en train de causer une overdose qui peut se retourner contre lui. Le calendrier de l’année civile est accaparé par le football qui trône, avec une majesté incontestable, au sommet du monde des sports. Mais un engraissement sans fin peut provoquer la chute et l’effondrement de son pinacle.

La saison du football est devenue une soupe qui peut devenir avariée du fait de la prolifération des ingré­dients comme les grands championnats européens, les compétitions continentales comme la ligue des cham­pions de l’UEFA, … La vedette brésilienne Neymar se souvient que, quand il était enfant, « un match de l’équipe nationale, c’était un événement. Il fallait se préparer, retrouver sa famille, on enfilait le maillot brésilien, on sortait les drapeaux. C’était le barbecue, le gâteau, chacun chez soi.

C’était un événement. Aujourd’hui, ça n’a plus la même importance. » Et aujourd’hui, on ne pense même pas au régime que devrait s’imposer le monde du football qui est en surpoids : la création d’une « Super League » a parasité les esprits des « grands » clubs européens et les hautes instances du microcosme ont, à un moment donné, pensé raccourcir les quatre années d’attente habituelles.