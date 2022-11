STAR ACADEMY – Anisha entretient le rêve

La jeune Malagache Anisha s’est qualifiée pour la finale du concours Star Academy de la chaîne TF1. Elle a été élue par le public.

La belle aventure continue. Anisha s’est qualifiée pour la finale du concours Star Academy de la chaîne TF1 le samedi 26 novembre. Après la qualification directe de Louis à l’issue de l’évaluation de la semaine, trois places de finaliste étaient à prendre pour les concurrents restants. Et c’est le vote du public est souverain. Pour la seconde fois Anisha a eu la faveur du public à l’issue d’un vote serré selon le huissier de justice chargé du contrôle des résultats.

Enola et Lea complètent la liste des finalistes. Chris et Tiana quittent la villa. Anisha est donc la toute première Malgache à disputer la finale de ce fameux con­cours. C’est déjà un exploit quoiqu’il arrive désormais. Anisha peut compter sur le soutien inconditionnel de la diaspora malgache en France qui, a en juger les résultats est déterminant. Il va sans dire que la communauté malgache en France va redoubler d’efforts pour la victoire d’Anisha. Sur sa page Facebook le président de la République a également félicité Anisha dont il a salué le talent et apprécié la prestation lors de la demi-finale. Il a souligné son soutien indéfectible à Anisha, un exemple pour la jeunesse.

Des frissons

En demi-finale Anisha a conquis le jury dans son duo avec Claudio Capeo dans le tube intitulé “Riche”. La star elle-même a été subjuguée par la classe d’Anisha qu’elle a invitée à chanter avec lui dans son nouvel album. C’est en larmes qu’Anisha a accepté l’invitation. Ensuite Anisha a chanté en duo avec son ami Chris le tube “One love” du groupe irlandais U 2. Une interprétation maîtrisée parfaitement qui a donné des frissons au public.

Il reste donc une marche à franchir à Anisha pour arriver au bout de son rêve avec tout le pays derrière elle. Pourquoi pas après tout? Marghe vainqueur de The Voice l’année dernière a montré que tout est possible. Rendez-vous samedi. Si Anisha gagne, elle touchera un chèque de 100.000 euros ainsi que l’enregistrement d’un album chez Sony Music Enterter­naiment France. On touche du bois.