SPECTACLE – Le groupe Mage 4 offre un show grandiose

Le groupe Mage 4 a offert un show professionnel et sensationnel à ses fans lors de la célébration de son 30è anniversaire au Palais des sports et de la culture Mahamasina hier. Exceptionnel. Le groupe de rockeur a impressionné de nouveau ses admirateurs avec ses morceaux légendaires ainsi que sa prestation scénique. Sans aucun retard, le show a démarré à 15h précises avec le titre » Valin’ny ditra » puis « Ny teninao » , » Fo vaovao » et « Maratra hambo-po ». Tout au long du spectacle, le public s’est mis à chanter avec eux surtout avec le titre « Hafatra », « Tsisy toa anao » et « Fiderana ».

La scène a été sous la forme de la lettre « M » qui est à la fois l’initial du nom du groupe et qui a servi de chemin pour que Ken puisse accéder dans la foule. Le professionnalisme et la maturité du groupe ont été vus à travers le concert. La sonorisation, la lumière, et les effets spéciaux ont été au-delà des espérances des fans. Le Palais des sports a été submergé par les spectateurs. À noter que tous les tickets ont été vendus plusieurs jours avant le jour J. Après une pause de quelques minutes, ils ont repris avec le titre « Nandao ahy », « Tsy Hiteny » que le public a beaucoup apprécié. Aussi, ils ont mélangé les anciens et les nouveaux titres comme « niova ny Fitia », « solemita » et « te hiara-dia » Le spectacle a duré environ trois heures et s’est clôturé avec « Aza hitserana » et « Rediredy ».