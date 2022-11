KARTING – trophée international – Mahary Rabary net vainqueur

Treize tours de piste de démonstration. Les courses se succèdent sur le circuit SRK d’Imerintsiatosika mais les résultats se ressemblent. Mahary Rabary en vainqueur. Il vient de remporter le trophée international qui s’est joué hier sur la piste d’Imerintsiatosika. Sur les vingt-six participants dont deux filles au départ, la domination et le savoir-faire du vainqueur en pilotage mettent tout le monde d’accord que Mahary Rabary est le maitre incontesté de la discipline. Tous ses détracteurs sont laissés loin derrière à plus 8 secondes pour le premier poursuivant (John), deuxième du classement général, à plus de 9 secondes pour le troisième (Mboara) et à plus de 19 secondes pour son adversaire direct en championnat (Olivier). Cette édition 2022 a vu uniquement la confrontation des pilotes locaux faute de participation des pilotes étrangers.

Pour Mahary Rabary, vainqueur du trophée international, il a expliqué que « pour la première course, j’ai essayé de me donner au maximum car mes adversaires ont montré leur savoir-faire, pour la course du pré final, j’ai essayé de gérer ma course et je me suis préparé pour la grande finale. Le résultat est là et je suis satisfait ». Et Mahary Rabary de continuer: « pour le trophée international, je l’ai pris comme une course de championnat et je me suis donné à fond car j’ai fixé un objectif, montrer à tous que ma victoire en championnat au mois de novembre n’a rien avoir avec les pneumatiques. Nous avons tous couru sur les mêmes pneumatiques et ma victoire est sans contestation aujourd’hui (hier) et j’en suis fier », conclut-il.

À la Verstapen

Les sept cadors à savoir Mahary, John, Mboara, Olivier, Eric, Jessy et Nathan ont couru à peu près égaux durant la première course et le pré-final. Mahary Rabary a été relégué en deuxième position après le premier tour du pré-final. Au deuxième tour de piste après la tour de formation, Mahary Rabary a réussi un dépassement à la Verstapen sur la ligne droite avant le premier virage du circuit d’Imerintsiatosika. À partir de là, il a creusé petit à petit les écarts.

Après trois tours de piste, l’écart entre son premier poursuivant a été de deux secondes. Après 13 tours de piste, distance parcourue pour la grande finale, l’écart a été de plus de 8 secondes. Pour Olivier, premier adversaire de Mahary en championnat, il a expliqué que « j’ai un petit souci mécanique car je n’arrive pas à atteindre ma vitesse de croisière et j’essayerai de me donner à fond à la dernière course du championnat au mois de décembre ».